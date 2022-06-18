Користь від знищення буксира такою ракетою полягає в демонстрації можливостей України.

У Міноборони США підтверджують, що російський буксир "Василь Бех" було знищено поблизу острова Зміїний у Чорному морі за допомогою американської протикорабельної ракети Harpoon.

Про це повідомив у Twitter журналіст The Washington Post Ден Ламот із посиланням на посадовця Пентагону.

"Українські війська вдарили принаймні однією ракетою "Гарпун" по російському морському буксиру, повідомляє оборона США, що підтверджує українські заяви. За словами чиновника, ракети в Україну поставлялися не Сполученими Штатами, але вони - американського виробництва", - написав Ламот.

Він також зазначив, що користь від знищення буксира такою ракетою полягає в демонстрації можливостей України і може змусити російського агресора відводити кораблі.

"Одна перевага: ви демонструєте здатність, змушуючи російські сили реагувати і, можливо, відводити кораблі", - зазначив Ламот.

Як повідомляв УНІАН, в акваторії Чорного моря нібито ракетами "Harpoon" уражено буксир окупантів "Василь Бех". Буксир транспортував на окупований острів Зміїний боєприпаси, озброєння, особовий склад і ЗРК "ТОР".

За даними ОК "Південь", попередньо, вдалося уразити 70% екіпажу. Доля решти – невідома. Ворожі кораблі намагаються проводити пошуково-рятувальну операцію.

Увечері 17 червня стало відомо, що підбитий українськими військовими російський буксир "Василь Бех" уже пішов на дно Чорного моря.

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