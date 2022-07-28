Однак з точністю сказати, коли російська військова машина видихнеться, неможливо.

Західні експерти почали помічати ознаки виснаження російської армії в ході війни проти України.

Як пише The New York Times, є деякі свідчення того, що такий момент може наближатися, акцентуючи увагу на тому, що за кілька тижнів російські наступальні операції не принесли значних стратегічних успіхів.

Газета припускає, що РФ могла навмисно повільно нарощувати темпи, при цьому професор стратегічних досліджень в Сент-Ендрюському університеті в Шотландії Філліпс О'Брайен, сказав, що кількість її артилерійських ударів по Донецькій області знизилася. Це підтверджують і дані зі супутників NASA. Вони свідчать про те, що російські далекобійні обстріли значно скорочуються.

Одним з можливих пояснень такого зниження є вплив нещодавно розгорнутих ракетних систем HIMARS, якими Україна завдавала ударів по російських складах боєприпасів в тилу.

У той же час дії України на півдні змушують Росію звертати туди підвищену увагу. Москва збільшує кількість ракетних ударів, щоб зірвати український контрнаступ.

У звіті Лондонського Королівського інституту об'єднаних озброєнь говориться: "Те, що може стати серйозним випробуванням для Збройних сил обох країн, схоже, швидко наближається".

"Українські сили стягують війська навколо Херсонської області для контрнаступу, який на сьогоднішній день може стати найамбітнішою спробою країни повернути собі територію. Для Москви ця битва стане перевіркою її стійкості", - зазначили дослідники.

Тим часом, старший науковий співробітник Міжнародного інституту стратегічних досліджень Бен Баррі зазначив, що Росія набрала військову силу з квітня, коли глава Кремля Володимир Путін зробив східну частину Донбасу центром своєї загарбницької кампанії.

Баррі сказав, що критичне питання полягає в тому, чи досягне Москва "кульмінаційної точки" - точки, в якій "наступ вичерпає запаси або понесе стільки втрат, що його неможливо буде продовжувати".

При цьому він зазначив, що поки неясно, коли російська військова машина може втратити силу.

"Ми не знаємо, в який момент Росія видихнеться", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні військовий експерт Олег Жданов пояснив, чому російські окупанти добровільно не покинуть захоплений ними Херсон.

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