Балкер SEAEAGLE перевіз 65 тисяч тонн української пшениці до африканської країни.

У Судан прибуло судно з українською пшеницею, яке покинуло порт Одеси 26 серпня.

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України у Telegram.

"До Судану прибув балкер SEAEAGLE з 65 тис. тонн української пшениці", - йдеться у повідомленні.

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Це судно вийшло з порту "Чорноморськ" 26 серпня.

Водночас з початку реалізації ініціативи в країни Африки уже відправлено 16 суден з майже 500 тис. тонн продовольства.

Зокрема, два судна з понад 60 тис. тонн зерна були зафрахтовані Всесвітньою продовольчою програмою (ВПП) ООН для країн, які потерпають від продовольчої кризи.

Окрім цього, завдяки партнерам з ООН уже закуплено ще 190 тис. тонн зернових для подальшого експорту в Африку.

Як повідомляв УНІАН, станом на 7 вересня вже 100 суден з зерном вийшли з деблокованих українських портів. Зазначається, що відновлення українського продовольчого експорту призвело до зниження цін на ринку продовольства.

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