Рятувальники та аграрії намагаються врятувати врожай.

На Миколаївщині окупанти випустили 6 ракет по околицях Баштанки, горять поля пшениці.

Про це повідомила голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва у Telegram.

"Знову обстріли з боку окупантів, які окопалися на Херсонському напрямку. Мінімум 6 ракет - по околицях міста Баштанка. Горять поля пшениці. Сили наших рятувальників, аграріїв і усіх небайдужих кинуті на порятунок врожаю", - зазначила вона.

На думку голови облради, на фоні стурбованості усього світу з приводу продовольчої безпеки на найближче майбутнє – це ні що інше, як черговий терористичний акт з боку РФ.

"Країна-терорист. І увесь світ це має визнати і чітко закріпити документально. Терористів потрібно зупинити - Росія має бути у списках держав-спонсорів тероризму", - наголосила Замазєєва.

Раніше повідомлялося, що на світанку російські окупанти завдали більше 10 ракетних ударів по Миколаєву. Били модифікованими снарядами зенітно-ракетного комплексу С-300.

Вас також можуть зацікавити новини: