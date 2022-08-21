Через нелюдські умови на ворожих блокпостах кількість смертей, які зафіксовані в евакуаційних колонах, вже перевищила десяток.

В евакуаційній колоні померла жінка, яка намагалася виїхати з окупації до Запоріжжя.

Про це у своєму Telegram повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

"Ще одне життя забрали рашисти, які не пропускають по кілька днів евакуаційні колони з окупованих територій в Запоріжжі. Сьогодні в черзі авто у Василівці загинула жінка. Разом з майже 4-ма тисячами людей вона намагалася виїхати з окупації на підконтрольну Україні територію. Однак не витримала очікування в нелюдських умовах, які ворог створив на своїх блокпостах", - повідомив Федоров.

Він також зазначив, що це вже не перша смерть в евакуаційній колоні.

"Кількість смертей, які зафіксовані в евакуаційних колонах, вже перевищила десяток. Однак окупантів це не бентежить - щодня вони знущаються над нашими людьми, які бажають втекти від "русского мира", - повідомив він.

Ситуація в Запорізькій області:

5 серпня російські загарбники чотири рази обстріляли Запорізьку АЕС.

6 серпня вночі росіяни завдали ракетного удару по Запоріжжю.

14 серпня в Запоріжжі запрацював хаб для переселенців з Херсонщини.

15 серпня РФ накрила вогнем Дніпропетровщину та Запоріжжя.

Вночі 18 серпня окупанти завдали ракетних ударів по Запоріжжю. Окупант застосував ракетні системи залпового вогню. Чотири ракети влучили в об'єкт інфраструктури в Шевченківському районі.

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