Пожежа сталася сьогодні о 7:27 внаслідок ворожого ракетного удару.

У Василькові Київської області ліквідовано пожежу на нафтобазі, яка загорілася після авіаудару з боку окупантів.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"О 13:20 ліквідовано пожежу резервуарів із паливно-мастильними матеріалами у м. Васильків. Пожежа сталася сьогодні о 7:27 внаслідок ворожого ракетного удару", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 12 березня, міський голова Василькова Наталія Баласинович повідомила, що близько 7 години ранку 8 ворожих ракет пролетіло над військовими частинами і над аеродромом. Деякі ракети ПВО вдалось збити, але інші влучили в аеропорт і склади з паливно-мастильними матеріалами та зброєю.