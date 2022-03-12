Пошкоджено склад з боєприпасами, детонують снаряди, спалахнула пожежа.

У Василькові Київської області після авіаудару загорілася нафтобаза.

Про це у Telegram-каналі повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Олексій Кулеба.

"У Василькові після авіаудару горить нафтобаза. У селі Крячки окупант вночі обстріляв нафтобазу", - повідомив він.

Як повідомляє поліція Київської області у Telegram, ворог завдав потужний авіаудар по місту Васильків Київської області, скинуто щонайменше 6 ракет в районі військового аеродрому.

"Потужний авіаудар по Василькову. Сьогодні, 12 березня, близько 7 ранку ворог скинув щонайменше 6 ракет в район військового аеродрому. Пошкоджено склад з боєприпасами. Детонують снаряди. Спалахнула пожежа", - йдеться у повідомленні.

На місці працюють рятувальники. Поліція встановлює, чи є пошкодження у прилеглих будинках. Інформація про потерпілих уточнюється.

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