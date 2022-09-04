Каллас зазначила, що ізоляція Росії має тривати до тих пір, поки Україна не виб'є її війська зі своїх земель.

На сьомому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас закликала вільний світ продовжити ізоляцію Росії.

Про це вона сказала на церемонії з нагоди вручення Міжнародної премії Фонду Хайєка в Берліні, передає ERR.

Каллас зазначила, що ізоляція Росія має тривати до тих пір, поки Україна не виб'є її війська зі своїх земель.

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"Я з початку війни закликала обмежити доходи Росії від продажу енергоносіїв, оскільки внаслідок цього Кремль підтримує свою військову промисловість", – заявила Каллас.

У Берліні вона зустрілася зі своїми латвійським і литовським колегами Крішьянісом Каріньшем і Інгрідою Шимоніте. Учасники зустрічі зазначили, що російський диктатор Володимир Путін сподівається, що Захід першим втратить терпіння і нібито буде готовий піти на поступки РФ.

"Ми не дозволимо цьому статися. Поки Україна не відтіснить Росію зі своєї території, вільний світ має продовжувати ізолювати Росію і посилювати санкції", – сказала Каллас.

Прем'єр Естонії зазначила, що ЄС слід швидко перейти до питання про наступний, більш потужний пакет санкцій, а потік туристів з Росії має істотно скоротитися.

Війна в Україні та позиція Естонії:

3 вересня 2022 року глава розвідувального центру Сил оборони Естонії Марго Гросберг заявив, що активні бойові дії в Україні завершаться через 7-9 тижнів, після чого війна стане статичною.

"До закінчення активних бойових дій залишилося 7-9 тижнів - залежно від того, коли зіпсується погода. Потім до весни ми будемо мати справу зі статичною війною, яку ми зараз спостерігаємо в Донецькій і Луганській областях", - сказав Гросберг.

Він вважає малоймовірним, що до кінця року вдасться звільнити всю територію України. За словами Гросберга, домогтися такого великого успіху за такий короткий час буде дуже складно. Так Гросберг прокоментував заяву президента України Володимира Зеленського про наміри звільнити всю територію України від російських військ до кінця року.

За словами Гросберга, вихід українських військ до Дніпра усуне небезпеку того, що російські війська спробують просунутися в напрямку Одеси. Однак, як російським частинам складно переправитися через Дніпро, так це буде складно зробити й українським військам.

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