Після цього війна стане статичною.

Голова розвідувального центру Сил оборони Естонії Марго Гросберг вважає, що активні бойові дії в Україні завершаться через 7-9 тижнів, після чого війна стане статичною.

Як пише ERR, про це Гросберг сказав у п'ятницю на брифінгу.

"До закінчення активних бойових дій залишилося 7-9 тижнів - залежно від того, коли зіпсується погода. Потім до весни ми будемо мати справу зі статичною війною, яку ми зараз спостерігаємо в Донецькій і Луганській областях", - сказав Гросберг.

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Він вважає малоймовірним, що до кінця року вдасться звільнити всю територію України. За словами Гросберга, домогтися такого великого успіху за такий короткий час буде дуже складно. Так Гросберг прокоментував заяву президента України Володимира Зеленського про наміри звільнити всю територію України від російських військ до кінця року.

Також керівник розвідки Естонії прокоментував інтенсивні наступи українських сил в Херсонській області.

"Я б не став класифікувати це як масований наступ. Але з початку квітня Україна змогла домогтися успіхів у Херсонській області", - зазначив він.

За словами Гросберга, вихід українських військ до Дніпра усуне небезпеку того, що російські війська спробують просунутися в напрямку Одеси. Однак, як російським частинам складно переправитися через Дніпро, так це буде складно зробити і українським військам.

Гросберг зазначив, що для успішного нападу необхідна триразова перевага сил. Крім того, Росія побудувала численні оборонні споруди в Херсонській області, а українські сили змогли прорвати тільки першу лінію.

У той же час успіхи України в Херсонській області і все більш інтенсивний наступ знизять можливості окупаційної влади провести там "референдум", вважає Гросберг.

Він зазначив також, що Росія перекидає в Україну нещодавно сформовані підрозділи третього армійського корпусу, але поки невідомо, де вони будуть розгорнуті. За словами Гросберга, найближчою метою для них може бути Донецька область, Але якщо Україна досягне успіху в Херсоні, то вони будуть перекинуті туди.

Нагадаємо, Естонія, Латвія, Литва і Польща хочуть заборонити видачу віз росіянам.

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