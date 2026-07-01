Україна зараз почувається на полі бою набагато краще, це визнав і Трамп, - Рютте

Генеральний секретар НАТО заявив, що Росія досі не дає йому спати ночами.

Зараз Україна почувається набагато краще на полі бою і досягає великих успіхів, тоді як росіяни щомісяця втрачають 35 тисяч військовослужбовців. Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте в інтерв’ю Financial Times.

"Прогрес, якого Росія досягала ще чотири-п’ять місяців тому, зараз значно сповільнився. Україна почувається набагато, набагато краще. Президент США також визнав це минулого тижня в Білому домі", – сказав він.

Рютте зазначив, що російського диктатора Володимира Путіна "не надихають" втрати армії РФ та успіхи України на полі бою. Він підкреслив, що поки що немає ознак того, що глава РФ хоче сісти за стіл переговорів.

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За словами генсека НАТО, Заходу варто більше підтримувати Україну і зробити так, щоб вона була максимально сильною до моменту початку переговорів.

"Але вирішувати, чи хоче він прийти, чи ні, має Путін", – додав Рютте.

Також генсек НАТО заявив, що зараз Росія становить найбільшу загрозу для Альянсу. Він зазначив, що Москва продовжує тісно співпрацювати з Китаєм, Іраном і Північною Кореєю.

"Найбільша загроза, яка не дає мені спати ночами, – це Росія", – сказав Рютте.

Удари ЗСУ по Москві виводять Путіна з рівноваги

Раніше The Atlantic писало, що за останні два тижні Україна завдала серії ударів безпілотниками по цілях у глибині російської території – насамперед у Москві та її околицях. У виданні зазначили, що ці удари не тільки ганьблять російського диктатора Володимира Путіна, а й виводять його з рівноваги.

У виданні підкреслили, що, зокрема, атака на Московський НПЗ 18 червня діяла на кількох рівнях, щоб "зганьбити та підірвати позиції Путіна". Атаки на московські нафтопереробні заводи також вказують на ще одну мету України: перекрити Путіну доступ до грошей, необхідних йому для продовження війни.

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