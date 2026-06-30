Сирський розповів, скільки української землі вдалося очистити від росіян з початку року

Він наголосив, що все робиться для того, щоб перерізати логістику і паралізувати тил ворога.

Від початку 2026 року Силам оборони України вдалося звільнити від ворога понад 670 квадратних кілометрів української землі. Про це сказав Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтерв’ю ТСН.

За його словами, проводиться, зокрема, в Криму цілий комплекс заходів для послаблення ворога, паралізації його логістики, не допущення перекидання військ на фронт, доставки боєприпасів.

Сирський стверджує, що все робиться для того, щоб паралізувати ворожий тил.

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"Ну і звичайно порушити всі його стратегічні і оперативно-стратегічні перевезення", - додав він, зазначивши, що це складний замисел, який успішно реалізується.

Сирський каже, що в цьому році вдалося звільнити понад 670 квадратних кілометрів української землі. При цьому додав, що це є результатом системного стратегічного планування і кампанії 2025 і 2026 років тісно пов’язані. Він пояснив:

"Кампанія 2025 року якраз і передбачала поступове виснаження основних угруповань ворога, збільшення його втрат, унеможливлення продовження його наступу на всіх оперативно-стратегічних напрямках, що загалом нам вдалося зробити".

Сирський наголосив, що буде зроблено, що продовжити максимально процес переваги над противником продовжити. За його словами, здобуто перевагу в мідлстрайках і є позитивні результати на полі бою в плані знищення ворога і зменшення можливостей поповнення підрозділів.

Ситуація в Криму

Як повідомляв УНІАН, з 26 червня у тимчасово окупованому Криму запроваджено режим надзвичайної ситуації регіонального характеру.

Гауляйтер півострова Сергій Аксьонов визнав, що паливна криза в тимчасово окупованому Криму загострюється. Він сказав, що найближчим часом великі обсяги палива в продажі не надійдуть.

Також сказав, що є велика кількість скарг на несправедливий розподіл електроенергії по території півострова. Одна з причин, за його словами, у технічному стані окремих підстанцій.

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