Важкі бої проходять в напрямку Сєверодонецька та Лисичанська від Золотого.

У російських окупантів з’явився третій напрямок атак на Луганщині, вони намагаються прорвати лінію оборони в напрямку Сєверодонецька та Лисичанська від Золотого.

Про це в ефірі інформаційного телемарафону повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Всі зусилля ворог кинув на Рубіжне, на Попасну. І є третій напрямок - на Сєверодонецьк, Лисичанськ від Золотого. Там важкі дуже бої проходять. Намагаються прорвати там лінію оборони. Але ворог не має успіху", - зазначив Гайдай.

За його словами, окупанти мають великі втрати. "Ворог намагається зробити прорив, закріпитися, а потім туди вже кидати усі сили, щоб розвити успіх. Але поки їм це не вдається, дуже багато людей втрачають", - розповів голова ОВА.

Також він повідомив подробиці щодо вибухів у окупованій Кремінній в міськвиконкомі, що сталися вчора, 25 квітня.

"Вони вирішили провести нараду. В двох будівлях були морячки, які викидали недопалки під ноги. Газ підірвався у двох будівлях, в будівлі мерії і так званої міліції. І там і там великі втрати. В будівлі мерії так званий народний мер загинув, ще купа народу, на першому поверсі, десь тридцять охоронців, хтось був з ФСБ. І в будинку міліції так само, дуже багато так званих, силовиків загинуло. Непоганий день", - підсумував Гайдай.

Як повідомляв УНІАН, за словами радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, 25 квітня в окупованій Кремінній у міськвиконкомі під час наради "мера" з "силовиками" стався вибух газу, не вижив ніхто.

Одночасно стався вибух побутового газу в районному відділі поліції, де на нараду в цей момент зібралася "група колаборантів, які пішли на службу окупантам".

За словами Геращенка, вибух стався через порушення правил пожежної безпеки.