Внаслідок вибуху газу в міській раді у окупованій Кремінній не вижив ніхто. У той час у будівлі відбувалася нарада "народного мера" та силовиків-зрадників.
Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.
Кількість загиблих внаслідок вибуху колаборантів Геращенко не уточнив.
За його даними, одночасно з цим вибухом стався ще один - в районному відділі поліції, де на нараду в цей момент зібралася ще одна група колаборантів.
Геращенко нагадав, що Кремінна відома також тим, що ще на початку березня, там було знайдено труп померлого не своєю смертю колаборанта, голови ОТГ - Володимира Струка.
"Його сумна доля нічому не навчила інших. А треба було робити висновки", - заявив він.
Даних про те, хто став "наступником" Струка, немає.
Нагадаємо, 18 квітня російські окупанти зайшли у місто Кремінна, були вуличні бої. Згодом повідомлялося, що окупанти взяли під контроль місто.
У цей же день секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов повідомив, що супротивник пробував прорвати нашу оборону майже по всій лінії фронту Луганської, Донецької та Харківської областей.