Другий вибух так само стався внаслідок витоку газу, повідомляє радник глави МВС.

Внаслідок вибуху газу в міській раді у окупованій Кремінній не вижив ніхто. У той час у будівлі відбувалася нарада "народного мера" та силовиків-зрадників.

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

Кількість загиблих внаслідок вибуху колаборантів Геращенко не уточнив.

За його даними, одночасно з цим вибухом стався ще один - в районному відділі поліції, де на нараду в цей момент зібралася ще одна група колаборантів.

Геращенко нагадав, що Кремінна відома також тим, що ще на початку березня, там було знайдено труп померлого не своєю смертю колаборанта, голови ОТГ - Володимира Струка.

"Його сумна доля нічому не навчила інших. А треба було робити висновки", - заявив він.

Даних про те, хто став "наступником" Струка, немає.

Нагадаємо, 18 квітня російські окупанти зайшли у місто Кремінна, були вуличні бої. Згодом повідомлялося, що окупанти взяли під контроль місто.

У цей же день секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов повідомив, що супротивник пробував прорвати нашу оборону майже по всій лінії фронту Луганської, Донецької та Харківської областей.

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