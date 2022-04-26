У Попасній на Луганщині в результаті обстрілу російських окупантів обвалився багатоквартирний будинок, троє людей загинули.
Про це у Telegram повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
"Вони ховалися в підвалі від російських снарядів. Але саме в цей будинок і прилетіло. Стався обвал стін та перекриття до самого підвалу. Людей завалило", - зазначив він.
За словами Гайдая, в результаті удару багатоповерхівка зайнялася.
"Рятувальникам вдалося загасити полум'я, однак три людини, що там знаходилися, були вже без ознак життя. Одна жінка вижила", - додав голова ОВА.
Раніше УНІАН вже повідомляв, що на Луганщині досі залишаються 60 тисяч жителів. ОВА закликає мешканців області тимчасово покинути регіон, адже найближчим часом очікують нового наступу росіян.