Люди ховалися від обстрілів у підвалі, який завалило.

У Попасній на Луганщині в результаті обстрілу російських окупантів обвалився багатоквартирний будинок, троє людей загинули.

Про це у Telegram повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Вони ховалися в підвалі від російських снарядів. Але саме в цей будинок і прилетіло. Стався обвал стін та перекриття до самого підвалу. Людей завалило", - зазначив він.

За словами Гайдая, в результаті удару багатоповерхівка зайнялася.

"Рятувальникам вдалося загасити полум'я, однак три людини, що там знаходилися, були вже без ознак життя. Одна жінка вижила", - додав голова ОВА.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що на Луганщині досі залишаються 60 тисяч жителів. ОВА закликає мешканців області тимчасово покинути регіон, адже найближчим часом очікують нового наступу росіян.

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