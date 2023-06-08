В результаті атаки постраждали вісім людей.

Російська Федерація 8 червня завдала ракетного удару по Уманщині. В результаті атаки постраждали люди, стан двох постраждалих - важкий.

За попередньою інформацією Міністерства внутрішніх справ України, удар прийшовся на промисловий об'єкт та автомийку.

"Російський ворог завдав ракетного удару по Уманщині. Пошкоджено промисловий об'єкт та автомийку, на якій виникла пожежа. Попередньо госпіталізовано вісім потерпілих, двоє з них - тяжкі", - йдеться в повідомленні.

На місці події працюють рятувальники ДСНС, поліція та медики. Наразі вогнеборці ліквідували пожежі, які виникли внаслідок ракетних ударів

Ракетний удар по Умані 28 квітня 2023 року - що відомо

Російські окупанти рано вранці 28 квітня 2023 року завдали масованого ракетного удару по Україні. Сили ППО знищили 21 з 23 запущених ракет.

Одна з російських ракет влучила у житлову багатоповерхівку в Умані Черкаської області, через щл загинули 23 людини, що мешкали в будинку, в тому числі шестеро дітей. Ще 19 людей постраждали, дев’ятеро з яких госпіталізували.

Голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець повідомив, що внаслідок ракетного удару росіян по багатоповерхівці в Умані повністю зруйновано 14 квартир, ще 14 – в аварійному стані.

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