Міністри закордонних справ країн-членів ЄС 15 листопада проаналізують, чи треба вживати певні кроки у відповідь на зосередження російських військ біля українського кордону.

В Європейському Союзі вважають тривожною ситуацію з накопиченням військ Російської Федерації біля кордонів України.

Про це на брифінгу у Брюсселі заявив речник із закордонних справ і політики безпеки Європейської комісії Петер Стано, відеозапис брифінгу розміщений на сайті аудіовізуальних послуг Єврокомісії.

"Європейський Союз є безпосереднім сусідом України, і у зв'язку з цим ми стежимо за ситуацією в Україні і біля неї дуже пильно. Це питання також вже обговорювалося в квітні міністрами закордонних справ. Вони присвятили дискусію військовому нарощуванню Росії на українських кордонах і у незаконно анексованому Криму та біля нього. І з того часу Європейський Союз вивчає способи, як посилити стійкість України", - заявив Стано.

Він додав, що в ЄС продовжують відстежувати ситуацію біля українських кордонів.

Читайте такожBloomberg: Вашингтон попередив ЄС про можливе вторгнення Росії в Україну"Інформація, яку ми наразі зібрали, скоріше є доволі тривожною", - наголосив речник.

За його словами, Євросоюз також обговорює і обмінюється інформацією з партнерами, в тому числі з трансатлантичними партнерами із США, Великої Британії та іншими, щоб зрозуміти, як ситуація розвивається.

"І неодмінно, з огляду на розвиток ситуації, ми відкриті розглянути подальші кроки, якщо вони будуть необхідними разом з цими партнерами", - зазначив Стано.

Крім того, речник додав, що коли йдеться про стандартні військові навчання - існують визначені правила і процедури, яких треба дотримуватися, і зокрема це вчасне інформування партнерів про ці навчання. "Це те, чого не відбулося раніше цього року", - сказав Стано.

В ЄС продовжують аналізувати ситуацію та обмінюватися даними.

Стано сказав, що 15 листопада Рада ЄС на рівні міністрів закордонних справ проведе нове обговорення стосовно нарощення російських сил біля кордону з Україною.

"Це також стане можливістю імовірно оцінити, чи треба вжити якісь кроки", - сказав представник ЄС і додав, що саме це розглядатимуть глави МЗС країн-членів ЄС.

Концентрація військ РФ біля кордонів з Україною

Державний секретар США Ентоні Блінкен попереджає, що Російська Федерація припуститься серйозної помилки, якщо спробує захопити нові території в Україні, як зробила це у 2014 році, коли захопила Крим й окремі райони Донецької і Луганської областей.

31 жовтня в американському виданні The Washington Post вийшла стаття, у якій йшлося про збільшення кількості російських військ та техніки поблизу кордонів України. Зазначалося, що ці маневри спричинили серйозне занепокоєння в урядових колах США та Європи.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що РФ зосередила біля кордонів України і на окупованих територіях угруповання військ чисельністю 90 тис. осіб.

Автор: Віталій Саєнко