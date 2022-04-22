У місті також запрацювало радіо "Вести FM".

У тимчасово окупованому російськими загарбниками місті Херсон розпочала мовлення кремлівська пропагандистська машина.

Про це пишуть розЗМІ. Зокрема, запрацювали "Перший канал", "Росія 1", "Росія 24", НТВ та інші пропагандистські канали.

"Всі телеканали, що входять в перший і другий пакети російського мультиплекса, стали доступні в Херсоні в п'ятницю", – говориться в повідомленні.

Як живе Херсон в окупації

Міста і села Херсонщини живуть під контролем російських загарбників ще з перших днів масштабної війни. Рашисти стріляють на мітингах за Україну, намагаються ввести рублі та влаштовують максимальну зачистку від усіх активістів.

Напередодні представник Морської охорони Держприкордонслужби Наталія Гуменюк повідомила, що українські військові готуються до наступу на Херсонщині.

"Тримайтеся, ми скоро будемо", – розповіла вона.

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