Ворог продовжує використовувати територію Запорізької атомної електростанції як майданчик для завдання ударів.

Начальник Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко щодо будівництва російськими окупантами залізниці до Криму зазначає, що це підготовчі роботи, але не більше.

Про це він сказав під час брифінгу, відповідаючи на запитання щодо того, що ворог повідомив про початок будівництва російськими окупантами залізниці з Ростова-на-Дону до Криму через тимчасово окуповану територію Запорізької області.

"Ворог зазвичай постійно повідомляє про такі маршрути чи такі відновлення, точніше, цієї колії. Знаємо, що є поки що це на папері, є підготовчі роботи. Але не більше того", - зауважив голова ОВА.

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Також на запитання щодо начебто збільшення ворогом потоку поставок військової техніки на Запорізький напрямок, особливо, в бік Бердянська, Малашко зауважив, що техніка постійно рухається – разом з ротацією російських загарбників.

"Але ми спостерігаємо, що на нашому напрямку збільшується певна чисельність їх військовослужбовців… Зазвичай, зі збільшенням чисельності також збільшується і техніка", - сказав Малашко.

Крім того, Малашко повідомив, що за останню добу ворог атакував їхню область 157 разів, йдеться про 25 населених пунктів. Обстріли здійснювалися, зокрема з артилерії. Поранення отримали двоє людей - батько та його син.

Малашко зауважив, що в області в останні місяці відчувають збільшення інтенсивності ворожих атак: якщо раніше це було 70-100 атак за добу, то наразі – від 150. Крім того, за його словами, окупанти стали більше використовувати безпілотники.

Він також нагадав, що на окупованих територіях області триває примусова паспортизація. "Поставлені чіткі завдання, що до кінця цього року… максимально збільшити кількість видачі паспортів", - сказав Малашко.

Очільник ОВА додав, що для цього людей фактично шантажують різними методами, зокрема неможливістю отримати медичну допомогу без російського паспорту.

Говорячи про Запорізьку атомну електростанцію, Малашко нагадав, що ворог продовжує використовувати її як майданчик для ударів: продовжує обстрілювати мирне населення з території ЗАЕС та використовує її як склад для озброєння і техніки.

Голова ОВА також розповів, що область готова до опалювального сезону.

"У нас опалення ще не увімкнене, температура поки що дозволяє без опалення. Але якщо говорити про лінію розмежування, там, де є пічне опалення і не тільки, то зараз ми вже відпрацювали маже з міжнародними організаціями всі домоволодіння, і станом на зараз вже почали завозити до людей тверде паливо", - сказав він.

РФ намагається знайти альтернативу Кримському мосту

Раніше радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що Росія прокладає нову автомобільну дорогу з Ростова-на-Дону в окупований Маріуполь, а також будує пряме залізничне сполучення з Маріуполем та Донецьком.

За його словами, це дасть можливість ворогові кардинально знизити залежність від залізничного сполучення Кримським мостом.

Російські засоби масової інформації з посиланням на гауляйтера Запоріжжя Євгена Балицького повідомили про початок будівництва залізниці з Ростова через Маріуполь і Бердянськ до Криму.

Балицький зазначив, що будівництво нової колії дозволить убезпечити рух від обстрілів Збройних сил України.

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