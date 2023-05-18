В Офісі президента заперечують, що корейський сценарій серйозно хтось обговорює.

Сценарії заморозки війни в Україні не обговорюють "у жодних кабінетах" і не стоять на "реальному порядку денному". Про це заявив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк, коментуючи резонансну статтю видання Politico.

За його словами, будь-які ідеї про замороження війни в Україні, які періодично з'являються в ЗМІ, є "псевдоаналітичним продуктом" і результатом лобістських зусиль російської дипломатії.

"У реальному порядку денному таких сценаріїв немає, у жодних кабінетах вони не обговорюються. Усі гравці чудово розуміють обмеженість ресурсу та часу в РФ і путінської еліти. Шлях незмінний. Будемо дотискати", - заявив Подоляк.

Відео дня

Резонансна стаття Politico

Сьогодні американське видання Politico опублікувало велику статтю, в якій з посиланням на інформовані джерела у Вашингтоні повідомило, що влада США обговорює "корейський сценарій" заморозки війни в Україні. Тобто активні бойові дії будуть зупинені, а лінія фронту стане фактичним кордоном, хоч і неофіційним.

Зазначається, що заморожений конфлікт може стати політично прийнятним довгостроковим результатом для США та інших країн-партнерів України, оскільки дозволить знизити витрати на підтримку Києва. Натомість Україні можуть запропонувати довгострокові зв'язки з США і НАТО в сфері безпеки.

Вас також можуть зацікавити новини: