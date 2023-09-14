Союзники могли б передати Україні достатньо ППО, щоб закрити небо.

Радник голови ОПУ Михайло Подоляк заявив, що наразі існує два рішення, які можуть убезпечити Румунію від російських дронів.

"Це ж не питання Румунії – це питання колективного органу НАТО. Він має провести консультації згідно з четвертою статтею і після того вирішити. На мій погляд, є два рішення", – сказав Подоляк 24 Каналу.

За його словами, перше рішення передбачає надання Україні набагато більше систем протиповітряної оборони чи додаткових снарядів до них. Це дозволить нашим військовим повністю закрити небо над Україною, що убезпечить і всі країни за нами.

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Згідно з другим варіантом, можна збільшити кількість систем ППО на кордоні самої Румунії, щоб вона самостійно збивала російські дрони.

Падіння уламків "Шахеда" в Румунії - останні новини

4 вересня під час атаки окупантів по Одеській області один з ударних дронів РФ впав на території Румунії. Уламки виявили в районі села Плауру. Президент Румунії Клаус Йоханніс назвав ситуацію неприпустимою і заявив про серйозне порушення суверенітету країни.

9 вересня в Румунії виявили уламки ще одного російського дрона.

У ніч на 13 вересня під час чергової атаки РФ на південь України у прикордонних районах Румунії оголосили повітряну тривогу. Пізніше стало відомо, що в районі сіл Нуферу і Вікторія в окрузі Тульча знайшли уламки російського дрона.

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