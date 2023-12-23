За словами радника керівника Офісу президента, необхідно повністю позбавити країну-агресора можливостей для фінансування війни проти України.

Цивілізований світ має "повністю й реально" позбавити Російську Федерацію фінансових можливостей для фінансування війни в Україні. Про це у соцмережі Х заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

За його словами, для цього необхідно провести аналіз ефективності санкцій та аналіз шляхів їх обходу, а також запровадити програму жорсткої протидії цьому.

Також, на думку Подоляка, потрібно розробити спеціальний правовий статус для країни-агресора, який відкриє шлях до енергійного вирішення "вторинних" санкцій для приватних компаній, дозволяючи Росії обходити важливі галузеві обмеження.

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Крім того, продовжує заступник голови ОП, необхідно запровадити суворі обмеження для компаній в європейських і американських юрисдикціях, які працюють на споживчому ринку Росії і є основними платниками податків у російський бюджет. Адже понад 40% російського бюджету - це дозволені асигнування на закупівлю військової техніки та мобілізацію.

При цьому Подоляк пропонує запровадити бов’язкову конфіскацію заморожених російських активів у повному обсязі, що "різко покращить ситуацію з фінансуванням програм підтримки України та прискорить інвестиції в спільні військові виробництва".

"Головне: потрібно змусити Росію заплатити за війну якомога більше "тут і зараз", одночасно зменшивши її можливості купувати військові товари та товари подвійного призначення на світовому ринку з корупційною надбавкою", - резюмував Подоляк.

Санкції проти Росії - останні новини

Президент України Володимир Зеленський підписав нові санкції проти росіян. Під обмеження потрапили півсотні фізичних осіб та понад 130 компаній.

Раніше УНІАН повідомляв, що напередодні США вдарили по іноземним банкам, що допомагають російському ВПК. Посилення санкцій гарантуватиме, що банки не будуть використовувати фінансову систему США для обходу обмежень.

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