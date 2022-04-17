Росіяни проводять насильницьку русифікацію депортованих українців.
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України.
Зокрема, самопроголошений голова Криму Сергій Аксьонов заявив про створення літніх "таборів перекваліфікації" для вчителів з Херсонської, Харківської та Запорізької областей на території півострова.
"Робитимуть це для того, щоб перевести їх на "російські стандарти освіти". Також так звані стандарти стосуватимуться й викрадених українських дітей. Їх змушуватимуть проходити "мовні курси". Про це заявила під час засідання Ради Федерації РФ голова комітету з науки, освіти та культури Лілія Гумерова. Там їх хочуть примушувати вивчати російську мову, оскільки, на думку окупантів, діти з України недостатньо володіють "язиком". Викрадення Росією українців є порушенням норм Міжнародного права", - зазначає Центр.
Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський заявив, що російські окупаційні війська вже вивезли з України понад 500 тисяч українських громадян. За його словами, депортованих позбавляють документів, забирають у них телефони, намагаються перевезти у віддалені регіони Російської Федерації, перешкоджають спробам повернення в Україну. Дітей розлучають з батьками та хочуть направити на незаконне всиновлення у російські родини.
Тим часом з українських шкіл уроки російської мови незабаром можуть зникнути.