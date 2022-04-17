Зокрема, вивезених українських дітей змушуватимуть проходити "мовні курси".

Росіяни проводять насильницьку русифікацію депортованих українців.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України.

Зокрема, самопроголошений голова Криму Сергій Аксьонов заявив про створення літніх "таборів перекваліфікації" для вчителів з Херсонської, Харківської та Запорізької областей на території півострова.

"Робитимуть це для того, щоб перевести їх на "російські стандарти освіти". Також так звані стандарти стосуватимуться й викрадених українських дітей. Їх змушуватимуть проходити "мовні курси". Про це заявила під час засідання Ради Федерації РФ голова комітету з науки, освіти та культури Лілія Гумерова. Там їх хочуть примушувати вивчати російську мову, оскільки, на думку окупантів, діти з України недостатньо володіють "язиком". Викрадення Росією українців є порушенням норм Міжнародного права", - зазначає Центр.

Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський заявив, що російські окупаційні війська вже вивезли з України понад 500 тисяч українських громадян. За його словами, депортованих позбавляють документів, забирають у них телефони, намагаються перевезти у віддалені регіони Російської Федерації, перешкоджають спробам повернення в Україну. Дітей розлучають з батьками та хочуть направити на незаконне всиновлення у російські родини.

Тим часом з українських шкіл уроки російської мови незабаром можуть зникнути.

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