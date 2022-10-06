Цієї ночі знищено 9 з 12 дронів-камікадзе.

Сили ППО нищили 60% іранських безпілотних літальних апаратів-камікадзе типу Shahed-136 із 86 одиниць, які Росія вже застосувала проти України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України, бригадний генерал Олексій Громов розповів під час онлайн-брифінгу.

"У період з 30 вересня противник здійснив запуск 20 ракет різного типу, у тому числі – 13 пусків балістичних ракет. Противником також застосовано 46 дронів-камікадзе Shahed-136 для нанесення ураження по військових об'єктах, цивільній інфраструктурі та позиціях військ, з яких 24 дрони було знищено", - сказав Громов.

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Він додав, що цієї ночі силами і засобами Повітряних сил Збройних сил України знищено 9 з 12 дронів-камікадзе.

"Загалом з початку застосування противником безпілотних літальних апаратів-камікадзе типу Shahed-136, було зафіксовано запуск 86 одиниць, з яких 60% було знищено", - наголосив Громов.

Застосування іранських дронів-камікадзе в Україні: що відомо

У серпні стало відомо, що Іран продав Росії тисячу своїх безпілотників.

У вересні МЗС України за дорученням президента позбавив посла Ірану акредитації, а також наказав істотно скоротити кількість дипломатичного персоналу посольства Ірану в Києві у відповідь на продаж Росії ударних безпілотних апаратів.

Останнім часом російські окупанти атакують дронами-камікадзе Одеську і Миколаївську області. Вночі 5 жовтня вказані безпілотники ворог скерував на Білу Церкву Київської області. Зафіксовано шість влучень.

Уночі, з 5 на 6 жовтня, на півдні України було знищено 9 безпілотників-камікадзе іранського виробництва.