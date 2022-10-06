У середині серпня Іран продав РФ тисячу своїх безпілотників.

На півдні України знищено 9 безпілотників-камікадзе іранського виробництва.

Про це у своєму Telegram повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

"Уночі, з 5 на 6 жовтня, російські окупаційні війська атакували Україну безпілотниками-камікадзе "Shahed-136" іранського виробництва.

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Дев’ять дронів-камікадзе знищено силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь"", - йдеться у повідомленні.

РФ атакує Україну дронами-безпілотниками, які купила в Ірані

Як повідомляв УНІАН, минулої ночі окупанти атакували Україну 12 дронами-камікадзе. Збройні сили України знищили 6 безпілотників. Тим часом, вчора у Білій Церкві внаслідок влучання безпілотника постраждала одна людина. Ініціатор проекту створення безпілотників Володимир Яценко назвав три фактори, через які ворожі дрони-камікадазе змогли пролетіти непоміченими аж до Білої Церкви на Київщині.

Довідка УНІАН. У середині серпня стало відомо, що Іран продав Росії тисячу своїх безпілотників. 23 вересня МЗС України за дорученням президента позбавило посла Ірану акредитації, а також наказало суттєво скоротити кількість дипломатичного персоналу посольства Ірану в Києві у відповідь на продаж Росії ударних безпілотних апаратів.

Останнім часом російські окупанти майже щодня атакують Одеську та Миколаївську області дронами-камікадзе.

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