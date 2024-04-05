Основна причина – це близькість регіону до кордону з РФ, що ускладнює швидке реагування мобільних вогневих груп.

Найбільшою складністю при відбитті ворожих повітряних атак по Харкову та області є їх близькість до кордону з Росією. Про це заявив речник Повітряних сил Збройних сил України Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.

За його словами, через близькість Харківщини до російського кордону у мобільних вогневих груп є обмаль часу, щоб виїхати на маршрут та перехопити безпілотні літальні апарати, які використовує противник.

Євлаш зазначив, що ворог аналізує свої маршрути і використовує більш складні ділянки місцевості, рельєфу, для подолання яких силам ППО необхідно більше часу.

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Він також зауважив, що Харків досить близько розташований до кордону з РФ і для удару керованими авіаційними бомбами.

"Ворог вже навчився скидувати, наприклад, як нещодавно ми бачили, УМПБ Д-30, радіус застосування яких десь 80 кілометрів", - додав речник Повітряних сил.

На думку Євлаша, жодної стратегічної цілі такі удари з боку РФ не несуть, але саме Харків обрано ворогом для залякування.

"Харків він обрав собі такою ціллю, жертвою, на якій він показує всю свою лють, ненависть, своє людожерське обличчя, намагаючись залякувати, пресингувати мирне населення, тероризувати його. Звичайно, що ми будемо боротися із всіма загрозами, будемо боронити Харків, бо він завжди буде українським містом", - наголосив він.

Росія посилила обстріли Харкова та області – деталі

22 березня російські окупанти здійснили наймасованішу атаку на енергетичну інфраструктуру Харківщини. Зокрема, у Харкові стався блекаут.

Підприємства області, які генерують електроенергію, зазнали серйозних пошкоджень. Росія атакувала навіть ті мережі, якими можна було приймати енергетичну допомогу із сусідніх регіонів. У зв’язку з цим на Харківщині запроваджені графіки відключення електроенергії.

За словами мера Харкова Ігоря Терехова, росіяни знищили майже всю енергетичну інфраструктуру у місті.

Окрім того, 27 березня стало відомо, що армія РФ вперше з 2022 року атакували Харків авіабомбами.

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