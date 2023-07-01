В Північній операційній зоні проведено навчання з відбиття нападу ворожих ДРГ на узбережжі Київського водосховища.

На Північному напрямку ще зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів ворога, а також вірогідність появи диверсійно-розвідувальних груп противника.

Про це сказав командувач Об'єднаних Сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв, спостерігаючи за тактико-спеціальними навчаннями з відбиття нападу ворожих диверсійних груп на узбережжі "Київського моря".

"Тісна взаємодія різнорідних сил та засобів на воді та на суші є дуже важливою для того, щоб кожен командир підрозділу розумів свій маневр, а особовий склад був добре навченим діяти в стислі терміни і за будь-якого рівня загрози", - заявив Наєв.

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Командувач повідомив, що військовослужбовці підрозділу національних Військово-Морських Сил, які діють в акваторії Київського моря, використовують сучасну техніку та озброєння, передані у рамках воєнно-технічної допомоги Сполученими Штатами. При цьому вони оперують не лише на воді, а й виконують завдання із прикриття повітряного простору над Києвом.

"На їхньому рахунку вже чимало збитих засобів повітряного нападу противника. Дається взнаки підготовка - особовий склад дивізіону катерів добре навчений, адже проходив навчання за кордоном і зараз виконує завдання, знаходячись у постійному бойовому чергуванні", - підкреслив Наєв.

Командувач Об'єднаних Сил ЗС України зазначив, що війська повинні постійно тренуватися, бо це є запорукою ефективної та швидкої реакції на зміни у бойовій обстановці.

По завершенню навчань Наєв привітав військових моряків з прийдешнім професійним святом і вручив відомчі нагороди групі військовослужбовців ВМС ЗС України, які брали активну участь у бойових діях в ході широкомасштабного вторгнення ворога.

Найманці "Вагнера" в Білорусі - чи є загроза для України

Як повідомляв УНІАН 30 червня, президент України Володимир Зеленський на Ставці верховного головнокомандувача поставив перед головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним та командувачем Об'єднаних сил ЗСУ Сергієм Наєвим завдання щодо посилення захисту півночі України.

Зеленський уточнив, що українська розвідка уважно стежить за українсько-білоруським кордоном. З огляду на можливі ризики, було доручено посилити захист північного напрямку.

За словами Сергія Наєва, станом на 1 липня Україна не фіксує переміщення підрозділів приватної військової компанії "Вагнера" до Білорусі. За його словами, у разі появи "вагнерівців" у Білорусі розглядається декілька сценаріїв протидії.

Раніше Наєв наголошував, що якщо ПВК "Вагнер" спробує атакувати з Білорусі, то для них це буде самогубство. Генерал наголосив, що ситуація на півночі України є контрольованою, наші війська там продовжують нарощувати оборону.

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