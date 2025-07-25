Білоусов стверджує, що на Лиманському напрямку росіяни діють масовано.

На Лиманському напрямку під час наступальних дій росіян ситуація залишається стабільно напруженою. Про це розповів начальник відділення комунікацій 60-ї ОМБр Максим Білоусов.

За його словами, російські війська штурмують позиції Сил оборони малими групами та масово застосовують ударні дрони для ураження цілей.

"У нас ситуація залишається стабільно складною, тому що ворог постійно перенавантажує все, що тільки можна. Так само як він намагається перенавантажити наше ППО, він перенавантажує кількістю всього, що має, всі наші засоби оборони", - сказав захисник у етері Еспресо.

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Білоусов стверджує, що на Лиманському напрямку росіяни діють масовано: групи накопичуються, а потім переходять до штурму безпосередньо вогневих позицій Сил оборони. Якщо вони виявляють об'єкт, який можна уразити, то атакують його не одним засобом, а застосовують одразу кілька, зокрема велику кількість ударних дронів, щоб повністю знищити ціль.

"Ситуація наразі така, що саме в нашій зоні відповідальності ворог наступає, і ми стримуємо його наступ. Сказати, що ми контратакуємо саме в нашій зоні відповідальності, я наразі не можу підтвердити", - додав Білоусов.

Війна в Україні - ситуація на фронті

Офіцер відділення планування 13 бригади НГУ Хартія Олексій Розумний розповів, що Харківщині ворог постійно здійснює вогневий вплив та робить це не лише на позиції першої лінії, але й в глибину.

За його словами, відстань від переднього краю, на якій армія РФ створює загрозу, як для військових, так і цивільних, вона збільшується, тому збільшується інтенсивність таких ударів.

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