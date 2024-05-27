Зазначається, що російські військові здійснювали корегування вогню за допомогою БпЛА-розвідників.

Жертв російського удару по гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові могло бути набагато більше. Неподалік від місця трагедії знайшли нерозірваний боєприпас.

"Сьогодні прокурори спільно з працівниками ДСНС та слідчими СБУ і Нацполіції виявили нерозірваний боєприпас у близько 80 м від будівельного гіпермаркету, який зазнав ворожих авіаударів 25 травня. Попередньо, це також УМПБ Д-30", – повідомляє прес-служба Харківської обласної прокуратури.

Зазначається, що цей боєприпас 25 травня дивом не долетів до будівельного гіпермаркету. Крім того, встановлено, що російські військові здійснювали корегування вогню за допомогою БпЛА-розвідників.

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"Це свідчить про свідому тактику російської федерації, спрямовану на знищення цивільного населення Харкова. Російська армія цілеспрямовано здійснила запуск одразу декількох боєприпасів, щоб спричинити якомога більше смертей серед працівників та відвідувачів, а також залякати мешканців міста", – наголосили в прокуратурі.

Удар по "Епіцентру"

У суботу, 25 травня 2024 року, російські окупаційні війська завдали удару по будівельному гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові. Жертвами атаки, за даними ОВА, стали 18 людей. Ще понад 40 – постраждали. Водночас у ДСНС кажуть про 16 загиблих.

Варто зазначити, що у прокуратурі раніше наголошували, що через пожежу тіл деяких загиблих, імовірно, не лишилося. Родичі зниклих безвісти здавали зразок ДНК для подальшої ідентифікації загиблих.

Відомо, що серед жертв російського удару – 12-річна дівчинка та її мама. Триває пошукова операція.

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