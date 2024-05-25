За словами президента, якби Україна мала достатньо засобів ППО та сучасної бойової авіації, такі російські удари стали б просто неможливими.

В будівельному гіпермаркеті Харкова, по якому вдарила Росія, могло перебувати понад 200 людей. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у Telegram.

"Росія нанесла черговий жорстокий удар по нашому Харкову – по будівельному гіпермаркету – у суботу, просто посеред дня. Станом на зараз відомо, що в гіпермаркеті могли перебувати понад 200 людей", - написав він.

За словами глави держави, усі служби на місці - рятують людей і ліквідовують пожежу, яка повністю охопила приміщення, 10 тис. кв. м. Зеленський зазначає, що відомо про загиблих і поранених.

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Президент України закликає партнерів надати Україні засоби ППО та сучасну авіацію.

"Якби Україна мала достатньо засобів ППО та сучасної бойової авіації, такі російські удари стали б просто неможливими. І саме тому ми звертаємося до всіх лідерів, до всіх держав: нам потрібне значне посилення протиповітряної оборони і достатньо можливостей знищувати російських терористів", - наголосив президент.

За його словами, кожне неприйняте рішення про підтримку – це втрата наших людей.

Удар по Харкову 25 травня

Як повідомляв УНІАН, росіяни вдарили по гіпермаркету у Харкові. Є інформація про жертви та постраждалих. Виникла пожежа.

Раніше повідомлялося про двох загиблих та 11 поранених. Мер Харкова Терехов повідомив, що є велика кількість людей зниклих безвісти. Багато поранених. Судячи зі всього, удар наносився саме по торгівельному центру, де знаходилося багато людей.

Пізніше мер Харкова поінформував, що був ще один по Харкову - він прийшовся по Центральному парку. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється.

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