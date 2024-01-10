Зазначається, що було два "прильоти".

Російські окупанти пізно ввечері 9 січня вдарили ракетами по Харкову. Росіяни атакували дитячий оздоровчий табір на околиці міста.

"Два прильоти. Пошкоджено кілька будівель, але, на щастя, без постраждалих. Тому що табір порожній. Зазначаю, що це абсолютно цивільний об'єкт. Тому наш ворог в черговий раз підтвердив, що він - в чистому вигляді терорист", - повідомив мер міста Харкова Ігор Терехов.

У свою чергу голова Харківської ОВА Олег Синєгубов зазначив, що внаслідок ударів РФ пошкоджено території та приміщення дитячого центру. При цьому про постраждалих інформація не надходила.

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"Близько 23:00 російські окупанти вдарили по Харкову з території Бєлгорода двома ракетами С-300. Пошкоджено дитячий лікувальний оздоровчий центр. Зруйновано медичний корпус, будівлю їдальні, пошкоджено територію закладу. На щастя, без постраждалих", - зазначив чиновник.

Крім того, близько 9:30 внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено опори ліній електропередач у селі Слобожанське, а також пошкоджено будівлю селищної ради, вікна, дах, паркан, стіни та прилегле сусіднє приміщення.

Удари по Харкову - останні новини

7 січня російські війська били по Харківській області ракетами С-300. Повідомлялося про два удари по місту та одне влучення у Вовчанській громаді.

Наступного ранку стало відомо про новому обстрілі міста та області. В ОВА повідомили, що у місті Зміїв Чугуївського району окупанти потрапили до приватного будинку, де перебували у будівлі.

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