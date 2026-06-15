'Удар по іміджу': капітан ВМС пояснив, чому РФ атакувала історичні будівлі в Києві

В України й надалі є проблеми з протидією балістики, зауважив Риженко.

РФ під час атаки в ніч на 15 червня уразила низку історичних будівель у Києві і Путін може сприймати це як відповідь за пошкодження в Криму панорами "Оборони Севастополя". Таку думку висловив Андрій Риженко, капітан 1-го рангу запасу, заступник начальника штабу ВМС ЗСУ (2004–2020), в етері на Radio NV, коментуючи удар росіян в ніч на 15 червня.

"Для Путіна особисто це такий серйозний удар по іміджу. Тому що Кримська війна, Севастополь – це все таке дуже ідеологічне для нього. Я думаю, що те, що цього разу була концентрація по таких історичних місцях столиці нашої держави, можливо пов'язана з цим", – зауважив Риженко.

Коментуючи нічну атаку окупантів, капітан додав, що Україна має достатню кількість засобів для збиття російських крилатих ракет. Тому РФ й зменшує використання "Калібрів" під час масованих атак.

Відео дня

"Останні пару місяців вони дійсно їх дуже рідко застосовують. Востаннє 2 червня вони використали 5 "Калібрів", з яких 4 було збито. Це досить коштовна ракета. Вона непогана в плані технічному і їх досить багато росіяни використовували. Але в України є досить багато засобів, які можуть ці ракети збивати. І це не Patriot, це інші ЗРК, це IRS-T. І не тільки ці, а інші дозвукові. От той факт, що були перехоплені всі крилаті ракети цієї ночі – це підтвердження, що з цим сегментом протиповітряної оборони у нас ситуація більш-менш нормальна", – сказав Риженко.

Водночас він додав, що в України є проблеми з протидією балістичним ракетам. За словами Риженка, причиною є недостатня кількість ракет-перехоплювачів PAC-3.

"Робота зараз ведеться над тим, щоб якимось чином отримати додаткові такі ракети. На жаль, гіперзвук – Циркони, Іскандери, може перехоплювати лише система Patriot, або ж SAMP/T. Але SAMP/T в нас ще менше, ніж Patriot", – додав Риженко.

Нічний удар РФ: що відомо

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що під час нічної атаки по Києву російські окупанти використали 60 ракет. За словами президента, станом на ранок в столиці було 28 поранених та 4 загиблих внаслідок ворожого удару.

У ЄС вже відреагували на удар РФ по Лаврі. Зокрема міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро порівняв це з бомбардуванням Нотр-Даму. Він також заявив, що РФ "вкотре продемонструвала всю жорстокість своїх дій", додавши, що це "є абсолютно неприйнятним".

Вас також можуть зацікавити новини: