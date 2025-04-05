'Де тут військові об'єкти?': Вілкул заявив, що РФ свідомо била по цивільних у Кривому Розі

Поруч нема також відділень поліції і навіть жодного об'єкту критичної інфраструктури, який міг би зацікавити росіян.

На місці ракетного удару Росії по Кривому Рогу не було жодних військових об'єктів, поліції чи об'єктів критичної інфраструктури.

Про це в етері каналу КИЇВ24 повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Він нагадав, що внаслідок ракетного удару загинуло 18 людей, серед них 9 дітей, а ще одна людина стала жертвою дронової атаки на місто вночі.

Станом на зараз 19 постраждалих перебувають у важкому та надважкому станах. Двох поранених дітей перевезли до Дніпра.

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Вілкул зауважив, що Росія вдарила по житловому кварталі Кривого Рогу балістичною ракетою "Іскандер" з касетною бойовою частиною:

"18 людей загинуло внаслідок ракетної атаки. Це був "Іскандер" касетний, який підривається у повітрі, щоб якомога більше людей загинуло".

Також він додав, що у місті багато пошкоджень, зокрема серед будівель житлового фонду. Попереду три дня жалоби за жертвами атаки. Виправдань росіянам нема, додав він.

"Позаду мене дитячий майданчик. Де тут військові об'єкти? База НАТО, напевно. Ні військових, ні навіть поліції і об'єктів критичної інфраструктури (нема поблизу - УНІАН). Чітко центр житлової інфраструктури", - сказав Вілкул.

Удар по Кривому Рогу

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти завдали удару балістичною ракетою по Кривому Рогу. Удар припав на житловий мікрорайон.

Російське міноборони підтвердило удар по українському місту, однак заявило, що "високоточно" вдарило по ресторану, де нібито проходила нарада українських командирів та іноземних інструкторів.

Український Генштаб назвав слова росіян про удар по "місцю проведення військової наради" у Кривому Розі "високоточною" брехнею.

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