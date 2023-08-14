У неділю вранці окупанти вчинили черговий злочин проти людства. У немовля Софії з Широкої Балки не було шансів вижити: ворог важко поранив її у голову.

З'явилися подробиці про життя та обставини загибелі родини с Широкої Балки (Херсонська область).

Вранці 13 серпня армія РФ поцілила з РСЗВ по селу українців та "одним махом" вбила Лесю Конищеву та її цивільного чоловіка Дмитра Чухрая, а на додачу - ще й дітей родини: дівчинку Софію, якій не було навіть місяця, та її 11-річного брата Артема. Подробиці про близьких розповіла сестра загиблої жінки Інна для OBOZREVATEL.

За її словами, в страшну неділю Леся разом з 32-річним Дмитром пішли ховатися від атаки РФ в укриття до сусіда - літнього пенсіонера Юрія Валентиновича Папушникова. Він мав надійний підвал, який вже неодноразово рятував життя українцям під час окупації їхнього селища.

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"Тому вони й кинулися до нього, у них навіть була хвіртка у паркані, щоб можна було без перешкод дійти до нього. Але не встигли добігти до самого укриття. Їх усіх знайшли у дворі Юрія Валентиновича, між сараєм і будинком, прямо туди прилетів снаряд", - розповіла Інна.

Першими з-під завалів на місці удару витягли Артема. На той момент хлопець ще дихав, але мав осколкові поранення грудей та щелепи. Артем постійно хотів підвестися, зі сльозами кликав маму: його, як могли, намагалися заспокоїти до приїзду швидкої, але врятувати хлопця не вийшло. Він загинув вдень у лікарні. Восени Артем мав святкувати 12-річчя.

Інша частина родини - Леся, Дмитро та немовля Софія отримали важкі поранення голови. У них не було шансів пережити цю російську атаку.

Маленька Софія на момент смерті навіть не була офіційно зареєстрована, її записали на прізвище мами у пологовому будинку. Дитина народилася 22 липня 2023 року. В день смерті немовля, батьки Софії якраз повернулися з центру села, де домовлялися про її реєстрацію.

"Вони якраз того ранку поїхали до центру села, щоб домовитися про реєстрацію доньки. Потрібно було у вівторок їхати до Миколаєва, оформлювати на неї документи. Повернулися додому і почався обстріл", - каже Інна.

За словами Інни, її сестра належала до багатодітних родин: мала трьох старших дітей, однак попрощатися з мамою особисто на похороні змогла лише молодша донька 16-річна Ірина разом з бабусею. Інші діти - 18-річна Катя та 20-річний Роман були на той час за кордоном. Останній працює у Польщі, а Катя все ще навчається та паралельно підпрацьовує на роботі.

Як зазначає Інна, старші діти не загинули разом з мамою завдяки долі. Ще 10 серпня Катя казала, що хотіла б приїхати в гості, навідати Лесю. Але родина її відмовила, ніби відчували, що станеться біда, згадує Інна. Її загибла сестра також не хотіла їхати з Широкої Балки, адже мала багато справ на хазяйстві: доглядала двох корів, козу, мала своїх поросят. До повномасштабного вторгнення жінка підпрацьовувала на місцевому підприємстві, а її чоловік працював у бригаді на виноградниках.

Наразі по загиблим у Широкій Балці триває жалоба. Загалом у громаді від удару РФ загинуло 7 людей. Зокрема, село Станіслав 13 серпня втратило пастора церкви Миколу Тачишвілі, а також ще одного свого мешканця.

Загибель родини с Широкої Балки

Нагадаємо, про трагічну подію у Широкій Балці зранку 13 серпня повідомив глава МВС Ігор Клименко. Зазначалось, що через обстріл окупантів загинула родина з немовлям, яке народилося 23 дні тому. Тоді чиновник також повідомляв, що хлопчика Артема вдалося врятувати - за його життя боролися медики, але врешті - окупанти знищили цілу родину, адже стан дитини був дуже критичним. Вдень його смерть констатували медики.

Зазначимо, що через успіхи ЗСУ на лівобережжі Херсонської області армія РФ посилила обстріли території. Екстренні служби, на жаль, регулярно дістають тіла загиблих українців після атак ворога.

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