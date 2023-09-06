Серед людей потерпілих немає, але пошкоджено низку об’єктів, виникло займання травʼяного настилу у двох районах області.

Київщина зазнала руйнувань внаслідок сьогоднішньої ракетної атаки російських терористів. Про це у Telegram повідомив керівник поліції Київської області Андрій Нєбитов, оприлюднивши фото з місць падіння уламків.

"Через падіння уламків ракет пошкоджено 2 торговельних обʼєкти, гаражний кооператив, складські приміщення. Також пошкоджено вікна та балкони в 3 квартирах багатоповерхівок, вибуховою хвилею розбило скло також у відділі поліції", - прокоментував він.

Також внаслідок атаки пошкоджено 11 автомобілів, найбільше постраждали вантажівка та трактор на території одного із торговельних підприємств.

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"На щастя, потерпілих немає", - зазначив Нєбитов.

Крім того, за його інформацією, ще в одному із районів Київщини через падіння частин ракети вибило вікна в дитячому санаторії.

"Ми також фіксуємо займання травʼяного настилу внаслідок атаки окупанта в двох районах області. На місці працює поліція та екстрені служби", - додав він.

РФ атакувала Україну 6 вересня - що відомо

Як повідомляв УНІАН, уночі 6 вересня 2023 р. Росія завдала удару по Україні ракетами повітряного та наземного базування, а також ударними дронами.

Усього було зафіксовано 33 ворожі повітряні цілі. По маршруту слідування ракет та дронів працювала протиповітряна оборона. Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил, у взаємодії із ППО Сил оборони України, знищено 23 повітряні цілі: 7 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55; 1 балістичну ракету "Іскандер-М"; 15 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131".

В Одеській області зафіксовані руйнування, є жертва.

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