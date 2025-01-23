П'ятеро постраждалих знаходяться у лікарні у важкому стані. Під завалами перебувають люди.

Рано вранці російські окупанти вдарили по Запоріжжю. У місті пролунало мінімум чотири вибухи, внаслідок яких, на даний час, поранення отримали 16 осіб, серед яких – двомісячне немовля.

"Ворог знову бʼє по місту. Мінімум 4 вибухи пролунало у Запоріжжі...Є попередня інформація про людей під завалами", - повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Голова ОВА уточнив, що серед постраждалих – четверо співробітників ДСНС, яких доправили в лікарню. "П'ять людей у важкому стані: постраждалі внаслідок ворожих ударів по Запоріжжю отримують всю необхідну допомогу медиків. Стан ще п'яти людей медики оцінюють як середньої тяжкості. Серед них двоє співробітників ДСНС", - деталізував Федоров і додав, що немовля теж госпіталізували.

Відео дня

Внаслідок удару пошкоджені житлові будинки у місті. Вибуховою хвилею вибиті вікна, понівечено дах.

"Ракетна атака росіян на Запоріжжя забрала життя однієї людини. Загинув 47-річний чоловік", - йдеться у повідомленні Запорізької ОВА.

Зазначимо, що ворог б'є по місту ще з вчорашнього вечора. Так, внаслідок атаки росіян в одному із районів Запоріжжя сталась пожежа. Федоров оприлюднив відео сильної пожежі, але картинка сильно заблюрена, тому побачити повний масштаб і місце пожежі неможливо.

Неофіційні новинні телеграм-канали Запоріжжя публікують кадри великої пожежі без ретуші, але теж не уточнюють, по якому об'єкту було завдано удару. Російські пропагандисти тим часом стверджують, що удару було завдано під електропідстанції, але достовірної інформації з інших джерел поки немає.

Удари по Запоріжжю

Вранці 18 січня Росія обстріляла Запоріжжя. Повідомлялося, що кількість поранених становила 10 людей, при цьому доля трьох залишалася невідомою. У місті зруйновано інфраструктуру, пошкоджено житло, магазини. Того ж дня з-під завалів деблокували тіло чоловіка, який загинув через ракетний обстріл РФ.

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