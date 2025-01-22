В ДСНС зазначили, що внаслідок атаки дронів постраждала житлова інфраструктура.

Вчора пізно увечері окупанти атакували ударними дронами Миколаїв. Удар прийшовся на житлову багатоповерхівку, внаслідок чого постраждала одна людина поранена.

"Серед постраждалих внаслідок атаки – 74-річна жінка, яку госпіталізували до лікарні, та чоловік з гострою реакцією на стрес. Йому надали першу допомогу, від госпіталізації він відмовився", - йдеться у повідомленні ДСНС.

Також зазначається, що частково зруйновано мансардний поверх багатоквартирного будинку. Пожежу в квартирі на шостому поверсі рятувальники ліквідували. З будинку евакуювали 200 людей, але в даний час всі повернулися у свої оселі.

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Крім цього, вибухова хвиля пошкодила віконне скління в 4 багатоквартирних і 1 приватному житловому будинку. Крім того, рятувальники загасили пожежу очерету на площі 1 тис. кв. м. Пошкоджені двері та вікна у човниковому кооперативі. Є пошкодження у приватному будинку, адмінбудівлі, знищено автівку. Ліквідовано загорання сміття і сухої трави на площі 100 кв.м.

"Наразі всі пожежі ліквідовані. Розгорнуто пункт екстреної психологічної допомоги, де працюють психологи ДСНС та поліції", підсумували у ДСНС.

Атака на Миколаїв: що відомо

Ввечері 21 січня російські окупанти масовано атакували Миколаїв дронами-камікадзе типу Shahed. О 22:38 Командування Повітряних сил ЗСУ повідомило у Telegram-каналі, що у напрямок міста летять російські безпілотні літальні апарати. Місцеві жителі повідомили, що у Миколаєві пролунала серія вибухів.

Згодом начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що ворог запустив по місту 7 ударних дронів, внаслідок чого пошкоджено багатоквартирні будинки, у місті виникли пожежі.

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