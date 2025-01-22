Вчора пізно увечері окупанти атакували ударними дронами Миколаїв. Удар прийшовся на житлову багатоповерхівку, внаслідок чого постраждала одна людина поранена.
"Серед постраждалих внаслідок атаки – 74-річна жінка, яку госпіталізували до лікарні, та чоловік з гострою реакцією на стрес. Йому надали першу допомогу, від госпіталізації він відмовився", - йдеться у повідомленні ДСНС.
Також зазначається, що частково зруйновано мансардний поверх багатоквартирного будинку. Пожежу в квартирі на шостому поверсі рятувальники ліквідували. З будинку евакуювали 200 людей, але в даний час всі повернулися у свої оселі.
Крім цього, вибухова хвиля пошкодила віконне скління в 4 багатоквартирних і 1 приватному житловому будинку. Крім того, рятувальники загасили пожежу очерету на площі 1 тис. кв. м. Пошкоджені двері та вікна у човниковому кооперативі. Є пошкодження у приватному будинку, адмінбудівлі, знищено автівку. Ліквідовано загорання сміття і сухої трави на площі 100 кв.м.
"Наразі всі пожежі ліквідовані. Розгорнуто пункт екстреної психологічної допомоги, де працюють психологи ДСНС та поліції", підсумували у ДСНС.
Атака на Миколаїв: що відомо
Ввечері 21 січня російські окупанти масовано атакували Миколаїв дронами-камікадзе типу Shahed. О 22:38 Командування Повітряних сил ЗСУ повідомило у Telegram-каналі, що у напрямок міста летять російські безпілотні літальні апарати. Місцеві жителі повідомили, що у Миколаєві пролунала серія вибухів.
Згодом начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що ворог запустив по місту 7 ударних дронів, внаслідок чого пошкоджено багатоквартирні будинки, у місті виникли пожежі.