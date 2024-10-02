Зараз триває рятувальна операція.

Ввечері 2 жовтня російські окупанти скинули КАБ на житлову багатоповерхівку у Харкові. На підступну атаку відреагував президент України Володимир Зеленський.

"Харків, Салтівка, звичайний житловий будинок, по якому вдарила російська бомба. Зараз триває рятувальна операція. Йде пошук усіх, хто міг постраждати. Відомо на цей час про 8 поранених. Усім буде надано необхідну допомогу", – написав преиздент у своєму телеграм-каналі.

Глава держави зазначив, що аби такі удари з боку країни-агресорки припинилися, Україна має отримати необхідну і, головне, достатню допомогу від світу.

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"Кожен лідер точно знає, що треба робити. Важливо бути рішучими", – наголосив Зеленський.

Він також опублікував кадри з місця терористичного удару РФ:

Атака РФ по Харкову

Російські терористи вчергове атакували Харків КАБами. У місті пролунали потужні вибухи. Один КАБ влучив у пʼятиповерховий будинок – між 5 і 4 поверхами. Другий впав у лісосмузі.

За даними місцевої влади, постраждалих уже 9. Серед них – дівчинка трьох років. Усі постраждалі у легкому або середньому стані.

Водночас місцеві ЗМІ пишуть, що на місці влучання авіабомби зруйновані з першого по четвертий поверхи будинку. Пожежа перекинулась на інші підʼїзди.

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