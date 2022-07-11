Російського генерала Насбуліна ліквідовано після попадання ракет з HIMARS по штабу на Херсонщині.

Речник начальника Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук заявляє, що є інформація про ліквідацію чергового російського генерала У Херсонській області.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

"З'являється інфа про ліквідацію чергового російського генерала після попадання ракет з HIMARS по штабу на Херсонщині. Начальник штабу 22-го армійського корпусу ВС РФ (в/ч 73954, Сімферополь) генерал-майор Насбулін пішов на йух", - написав він.

Як повідомляв УНІАН, 10 липня ударна авіація Повітряних сил – штурмовики Су-25 і бомбардувальники Су-24М, під прикриттям винищувачів МіГ-29 і Су-27, завдала чергових ударів по російських окупаційних військах: "Цього разу знищено командно-спостережний пункт, польовий склад боєприпасів, пункт управління військами, до десяти бойових броньованих машин та живу силу раш*стів".

Пізніше радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань зранку повідомив, що українські військові знищили командний пункт ворога на Херсонщині.

"За попередньою інформацією, ті звуки, що вночі чули в Каховці та поблизу — це чітке влучання наших Збройних сил у Таврійську. Знищено пересувний командний пункт ворога, військову техніку, радари й антени, ППО, що наставили там орки, є 200-ті росіяни. Початок тижня багатонадійний", - написав він.

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