Безпілотники супротивника ліквідвано у двох регіонах, поділилися прикордонники.

У ніч на неділю, 4 червня, українські прикордонники у кількох областях ліквідували іранські безпілотники-камікадзе "Шахед", які використовує РФ й називає "Герань".

Один зі смертоносних дронів збили у небі над Сумською областю, а ще один - над Чернігівською, повідомила Державна прикордонна служби України в Telegram. За її даними, було уражено ще один безпілотник.

"Зараз тривають пошуки можливого місця падіння третього безпілотника, який після ураження пролетів ще кілька сотень метрів", - зазначили у ДПСУ.

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У ніч на 4 червня росіяни вдарили по українській території безпілотниками-камікадзе, а також ракетами. Супротивник запустив п'ять "Шахедів" з Брянської області, а також шість крилатих ракет повітряного базування. Захисники України знищили три безпілотники і чотири ракети.

Варто зазначити, що з початку повномасштабного вторгення вже ліквідовано 3 175 ворожих дронів оперативно-тактичного рівня і 1 132 крилаті ракети.

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