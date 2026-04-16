Мало часу на реагування: Плетенчук розповів, за скільки хвилин балістика долітає до Одеси

За словами речника ВМС ЗСУ, балістика долітає з окупованого Криму до Одеси за 1,5-2 хвилини.

Російська окупаційна армія масовано атакувала Одесу, застосувавши ударні дрони та балістичні ракети. Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук заявив, що атаки тривають годинами, а для реагування на балістичну небезпеку одесити майже не мають часу.

"Цього разу вони задіяли і дрони, і ракети. Типове для атак по Одещині – запуски з території тимчасово окупованого Криму. Дві ракети звідти летіли безпосередньо по Одесі. На жаль, час на реагування дуже малий – польотний час від півтори до двох хвилин… Окрім того, це "Шахеди", які використовували для атак з моря", - розповів Плетенчук в ефірі телемарафону.

Дронова атака тривала в Одесі й вранці, додав речник. Жителі міста чули, як українські військові, у тому числі ВМС ЗСУ, відбивають атаки.

"Сьогодні у нас, мабуть, рекорд, загалом 87 "Шахедів" збили (за добу, станом на 06:00, – УНІАН). З нічної атаки нами на ранок 10 було відбито. Але загалом по півдню цієї доби вони (окупанти, – УНІАН) працюють доволі щільно", - підкреслив речник ВМС України.

За його словами, зазвичай, атаки по Одесі відбуваються вночі кількома хвилями. Спочатку росіяни накопичують певну кількість дронів у повітрі, над акваторією Чорного моря, після чого починають завдавати ударів по місту, інфраструктурі. Іноді такі "нальоти" відбуваються вдень, щоб максимально виснажити оборонців – залишити їх без перепочинку. Триває майже кожна атака по декілька годин.

Водночас, як зазначив речник, ракетоносіїв ЧФ РФ наразі у Чорному морі немає, та й загалом ракети морського базування типу "Калібр" використовуються дуже нечасто. Плетенчук вважає, що це пов’язано з небезпекою, яку для противника в акваторії створюють Сили оборони. Також пункт базування Новоросійськ не відповідає всім критеріям, необхідним для утримування відповідних бойових одиниць, зокрема, в умовах небезпеки.

Як додав Плетенчук, Чорноморський флот РФ перетворився на своєрідну чорну дірку, яка висмоктує великі бюджетні кошти, а значних результатів не показує.

"Їхні (кораблі, – УНІАН) використовують протягом кількох годин. Звісно, є підготовчий етап, ракети треба завантажити, перед тим – спорядити… Це тривалий процес, але вихід у море може зайняти кілька годин, бо у відкрите море вони для пусків, як правило, не виходять", - констатував Плетенчук.

РФ масовано атакувала Одесу: деталі

Протягом ночі, 16 квітня, російська окупаційна армія атакувала Одесу ударними дронами та ракетами. За даними начальника Одеської ОВА Олега Кіпера, підтверджено загибель дев’ятьох людей, ще понад два десятки – постраждали.

Зранку ворог знов почав атакувати обласний центр – кілька годин на малій висоті над містом літали "Шахеди". За словами Кіпера, удари завдавалися по цивільній та портовій інфраструктурі. В Одесі внаслідок атаки ударних безпілотників на території одного з міських ринків постраждали троє людей, серед них дитина. Також пошкоджено дах та скління автосалону тощо. Крім того, зафіксовано влучання БпЛА у цивільне вантажне судно під прапором Науру, з подальшим загоранням одного з контейнерів.

