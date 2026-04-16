Мало часу на реагування: Плетенчук розповів, за скільки хвилин балістика долітає до Одеси

Російська окупаційна армія масовано атакувала Одесу, застосувавши ударні дрони та балістичні ракети. Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук заявив, що атаки тривають годинами, а для реагування на балістичну небезпеку одесити майже не мають часу. 

"Цього разу вони задіяли і дрони, і ракети. Типове для атак по Одещині – запуски з території тимчасово окупованого Криму. Дві ракети звідти летіли безпосередньо по Одесі. На жаль, час на реагування дуже малий – польотний час від півтори до двох хвилин… Окрім того, це "Шахеди", які використовували для атак з моря", - розповів Плетенчук в ефірі телемарафону.

Дронова атака тривала в Одесі й вранці, додав речник. Жителі міста чули, як українські військові, у тому числі ВМС ЗСУ, відбивають атаки.

"Сьогодні у нас, мабуть, рекорд, загалом 87 "Шахедів" збили (за добу, станом на 06:00, – УНІАН). З нічної атаки нами на ранок 10 було відбито. Але загалом по півдню цієї доби вони (окупанти, – УНІАН) працюють доволі щільно", - підкреслив речник ВМС України.

За його словами, зазвичай, атаки по Одесі відбуваються вночі кількома хвилями. Спочатку росіяни накопичують певну кількість дронів у повітрі, над акваторією Чорного моря, після чого починають завдавати ударів по місту, інфраструктурі. Іноді такі "нальоти" відбуваються вдень, щоб максимально виснажити оборонців – залишити їх без перепочинку. Триває майже кожна атака по декілька годин.   

Водночас, як зазначив речник, ракетоносіїв ЧФ РФ наразі у Чорному морі немає, та й загалом ракети морського базування типу "Калібр" використовуються дуже нечасто. Плетенчук вважає, що це пов’язано з небезпекою, яку для противника в акваторії створюють Сили оборони. Також пункт базування Новоросійськ не відповідає всім критеріям, необхідним для утримування відповідних бойових одиниць, зокрема, в умовах небезпеки.

Як додав Плетенчук, Чорноморський флот РФ перетворився на своєрідну чорну дірку, яка висмоктує великі бюджетні кошти, а значних результатів не показує.

"Їхні (кораблі, – УНІАН) використовують протягом кількох годин. Звісно, є підготовчий етап, ракети треба завантажити, перед тим – спорядити… Це тривалий процес, але вихід у море може зайняти кілька годин, бо у відкрите море вони для пусків, як правило, не виходять", - констатував Плетенчук.

РФ масовано атакувала Одесу: деталі

Протягом ночі, 16 квітня, російська окупаційна армія атакувала Одесу ударними дронами та ракетами. За даними начальника Одеської ОВА Олега Кіпера, підтверджено загибель дев’ятьох людей, ще понад два десятки – постраждали.

Зранку ворог знов почав атакувати обласний центр – кілька годин на малій висоті над містом літали "Шахеди". За словами Кіпера, удари завдавалися по цивільній та портовій інфраструктурі. В Одесі внаслідок атаки ударних безпілотників на території одного з міських ринків постраждали троє людей, серед них дитина. Також пошкоджено дах та скління автосалону тощо. Крім того, зафіксовано влучання БпЛА у цивільне вантажне судно під прапором Науру, з подальшим загоранням одного з контейнерів.

Вас також можуть зацікавити новини: