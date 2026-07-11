НАТО не запросила Грузію на саміт НАТО, що викликало в країні дискусію, - Euronews

Грузія вперше не фігурувала ані в офіційній програмі саміту, ані на супутніх форумах.

Уряд Грузії стикається із звинуваченнями в міжнародній ізоляції після того, як його не запросили на саміт НАТО в Туреччині. Це перший випадок, коли ключового партнера виключили з порядку денного альянсу, повідомляє Euronews.

Видання розповіло, що в політичних колах та громадянському суспільстві Грузії знову розгорілася дискусія щодо того, чому уряд країни вкотре не запросили на саміт НАТО в Туреччині та на регіональні заходи з питань політики та безпеки, що може свідчити про політичну ізоляцію Тбілісі.

Наголошується, що як і під час попередніх самітів, країни-партнери НАТО, такі як Катар, ОАЕ, Японія, Південна Корея, Нова Зеландія та Австралія, а також Україна, були запрошені до Анкари для участі в заходах, присвячених регіональній безпеці, тоді як колишній ключовий партнер НАТО – Грузія – вперше не фігурувала ані в офіційній програмі саміту, ані на супутніх форумах.

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"Протягом останнього десятиліття Грузія послідовно проголошувала свій курс на ЄС та НАТО як національні стратегії, але цього разу Тбілісі був відсутній на порядку денному альянсу, що викликало в Грузії політичну дискусію щодо того, чи втратила країна свій політичний вплив або актуальність", - йдеться в статті.

Видання зауважило, що представники правлячої партії Грузії заявили, що саміт в Анкарі не передбачав таких зустрічей, у яких Грузія брала участь раніше, і відкинули звинувачення у політичній ізоляції.

"Ми не маємо жодних заперечень проти участі у саміті, запитайте організаторів, чому ми там не представлені", - заявив журналістам депутат від партії "Грузинська мрія" Іраклі Кірцхалія.

Міністерство закордонних справ Грузії відповіло, що міністр закордонних справ Мака Бочорішвілі мала намір взяти участь в окремому заході в Туреччині під назвою "Союзники в Анкарі", але цей захід був частиною Мюнхенської конференції з безпеки, яка, як зазначали критики, не мала жодного зв’язку із самітом НАТО.

Додається, що представник опозиційної партії "Лело" Грігол Гегелія заперечив, що вперше в історії Грузії країна не представлена на самому саміті НАТО.

Видання зазначило, що президент Грузії Міхеїл Кавелашвілі вирушив до Тегерана, щоб разом із невеликою групою інших регіональних лідерів взяти участь у похоронах покійного аятоли Алі Хаменеї.

Грузинський політичний аналітик Паата Закарейшвілі заявив, що відсутність запрошення Грузії на регіональні дебати НАТО щодо безпеки свідчить про те, що він назвав втратою довіри з боку партнерів Грузії.

"Грузію ігнорують. Існує думка, що краще не підтримувати з нею відносин, оскільки ніхто не знає, яку інформацію Грузія може передати Росії. Грузію вважають ненадійною, вразливою та "токсичною" державою", - пояснив він.

Закареїшвілі вказав, що Грузія – це країна, яка прагне вступити до НАТО. Раніше Грузія та Україна рухалися до членства в НАТО, тому, на його думку, вона мала бути присутньою на цьому саміті.

Тим часом колишній посол Грузії в НАТО Леван Долідзе заявив, що "Грузія зараз фактично перебуває у стані конфронтації зі своїми колишніми стратегічними партнерами, що, безперечно, позначається на відносинах країни з НАТО та ЄС", оскільки "зовнішня політика, яка призводить до міжнародної ізоляції, завдає значної шкоди національним інтересам нашої країни".

Наприкінці 2025 року прем’єр-міністр Грузії Іраклі Кобахідзе наголосив у інтерв’ю Euronews, що шлях Грузії до членства в ЄС "залишається стабільним і незворотним", а мета приєднання до блоку з 27 членів до 2030 року є "реалістичною й досяжною", незважаючи на напружені відносини між Тбілісі та Брюсселем після того, як обидві сторони призупинили переговори про вступ цієї південнокавказької країни до ЄС.

Саміт НАТО в Туреччині: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що прем’єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер та інші керівники уряду отримали у подарунок від президента Туреччини іменний револьвер та шість патронів на згадку про нещодавній саміт НАТО в Анкарі. За даними, прем’єр-міністр Бельгії дізнався про вміст подарунка лише після приземлення на військовому аеропорту в Мельсбруку. За інформацією журналістів, політик, виявивши револьвер, залишив його в поліції аеропорту, де його зберігали у сейфі для зброї.

Також ми писали, що президент України Володимир Зеленський поділився, що кількість голосів, які відкрито хочуть бачити Україну в НАТО, зросла. Зеленський пояснив, що на це є дві причини. Перша - високий рівень українського оборонно-промислового комплексу, а друга - наявність боєздатної армії. За словами Зеленського, всі визнають, що український оборонно-промисловий комплекс - на рівні НАТО. Він додав, що українську армію та технологічні компанії усі поважають. Тому в НАТО хотіли б посилитися за рахунок України.