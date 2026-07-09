Росія зупинила Саратовський НПЗ після удару дронів, - Reuters

Цього року Саратовський НПЗ зупинявся вже двічі.

Саратовський нафтопереробний завод в Росії припинив переробку нафти після пошкоджень, завданих атакою безпілотника у середу. Про це повідомляє Reuters із посиланням на обізнані джерела.

Видання зазначає, що вчора губернатор Саратовської області Роман Бусаргін повідомив, що внаслідок удару дронів по регіону одна людина загинула, кілька інших отримали поранення. Він також заявив про пошкодження "цивільних промислових об’єктів", не уточнивши, про що йдеться. Тоді ж Генштаб ЗСУ повідомив про влучання за Саратовському нафтопереробному заводу.

Джерела Reuters стверджують, що дрони вразили установку первинної переробки КДУ-6 потужністю 20 000 метричних тонн на добу. Це єдина така установка на цьому НПЗ.

Відео дня

Журналісти також звернули увагу, що Саратовський нафтопереробний завод припинив продаж нафтопродуктів на Санкт-Петербурзькій міжнародній товарній біржі.

Як зазначає Reuters, завод вже призупиняв роботу після атак дронів у березні та травні.

Потужність саратовського НПЗ становить близько 5,8 мільйона тонн нафти, або 2,2% від загального обсягу переробки нафти в Росії.

Війна в Україні: останні новини

Як писав УНІАН, Україна змінила військову стратегію, роблячи ставку не на масштабні наступи, а на системне послаблення військового й економічного потенціалу Росії. Київ активно атакує енергетичну інфраструктуру, логістичні маршрути та оборонні підприємства РФ, зокрема в Криму, щоб скоротити доходи Москви й ускладнити постачання армії.

Цього року значно зросла кількість ударів по нафтопереробних заводах і паливних сховищах, що вже спричинило дефіцит пального в Росії. Стратегія передбачає використання нових дронів і ракет для глибоких ударів, а її мета – зробити російські війська нездатними ефективно воювати, утримуючи оборону України з меншими втратами.

Вас також можуть зацікавити новини: