Триває злагоджена робота Сил оборони України. Сьогодні, 30 липня, було завдано удару по черговому стратегічному об’єкту російських окупантів. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у Telegram.
"Сьогодні вночі успішно уражено нафтобазу ворога "Логістичний центр №43" в населеному пункті Вози, Курська область РФ. За даними розвідки, внаслідок атаки на об’єкті противника виникла пожежа", – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що удар завдано силами і засобами Служби безпеки України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.
"Більш детальна інформація щодо наслідків ураження нафтобази наразі уточнюється. Сили оборони і надалі вживатимуть всіх можливих заходів для підриву воєнно-економічного потенціалу російських окупантів щоб змусити їх припинити збройну агресію проти України", – наголосили в Генштабі ЗСУ.
Удари по Росії
Як повідомляв УНІАН, в ніч на 27 липня та вранці внаслідок операції Головного управління розвідки були атаковані ворожі військові аеродроми в місті Енгельс Саратовської області, "Дягілєво" в Рязанській області та "Оленья" в Мурманській області. Також в результаті атаки дронів-камікадзе було уражено нафтопереробний завод в Рязані. Внаслідок влучання БПЛА літакового типу по аеродрому "Оленья" в Мурманській області попередньо зафіксовано пошкодження дальнього надзвукового бомбардувальника-ракетоносця ТУ-22М3.
Варто зазначити, що аеродром "Оленья" розташований на відстані близько 1800 км від українського кордону.
Також минулого тижня в результаті операції ГУР МО уражено три російських вертольоти на території РФ. Зокрема, мова йде про Мі-8, Мі-28 та Ка-226. Два було знищено під Москвою та один - на території аеродрому "Кряж" у місті Самара.