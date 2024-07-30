За даними розвідки, внаслідок атаки на об’єкті противника виникла пожежа.

Триває злагоджена робота Сил оборони України. Сьогодні, 30 липня, було завдано удару по черговому стратегічному об’єкту російських окупантів. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у Telegram.

"Сьогодні вночі успішно уражено нафтобазу ворога "Логістичний центр №43" в населеному пункті Вози, Курська область РФ. За даними розвідки, внаслідок атаки на об’єкті противника виникла пожежа", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що удар завдано силами і засобами Служби безпеки України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

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"Більш детальна інформація щодо наслідків ураження нафтобази наразі уточнюється. Сили оборони і надалі вживатимуть всіх можливих заходів для підриву воєнно-економічного потенціалу російських окупантів щоб змусити їх припинити збройну агресію проти України", – наголосили в Генштабі ЗСУ.

Удари по Росії

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 27 липня та вранці внаслідок операції Головного управління розвідки були атаковані ворожі військові аеродроми в місті Енгельс Саратовської області, "Дягілєво" в Рязанській області та "Оленья" в Мурманській області. Також в результаті атаки дронів-камікадзе було уражено нафтопереробний завод в Рязані. Внаслідок влучання БПЛА літакового типу по аеродрому "Оленья" в Мурманській області попередньо зафіксовано пошкодження дальнього надзвукового бомбардувальника-ракетоносця ТУ-22М3.

Варто зазначити, що аеродром "Оленья" розташований на відстані близько 1800 км від українського кордону.

Також минулого тижня в результаті операції ГУР МО уражено три російських вертольоти на території РФ. Зокрема, мова йде про Мі-8, Мі-28 та Ка-226. Два було знищено під Москвою та один - на території аеродрому "Кряж" у місті Самара.

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