Сили оборони вдарили по важливих обʼєктах на території РФ / ​​​​​фото Генштаб ЗСУ

Сили оборони України завдали чергового удару по важливих об’єктах ворога на території РФ. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. 

"Зокрема, нещодавно уражено низку тягових електропідстанцій російських загарбників в Курській області. Наявна інформація про роботу в області систем ППО противника та вибухи в районах щонайменше чотирьох підстанцій. Як результат, фіксуються перебої з електропостачанням в Понировському, Курському та Солнцевському районах Курської області", – йдеться у повідомленні

Зазначається, що ураження обʼєктів здійснювали сили і засоби Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України (ЦСО "А" СБУ) у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

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"Російська промисловість, яка працює на війну проти України, є законною ціллю для наших військ. Вказані об’єкти, поміж іншим забезпечують функціонування залізниці РФ, що здійснює перевезення озброєння та військової техніки для підтримки своєї окупаційної армії", – додали в Генштабі. 

Там також наголосили, що заходи з підриву воєнно-економічного потенціалу ворога продовжуватимуться до припинення загарбниками збройної агресії проти українського народу.

Удари по Росії: важливі новини

Днями дрони атакували російський аеродром "Оленья", розташований в Мурманській області країни-агресорки. Під час атаки було пошкоджено ворожий бомбардувальник Ту-22М3. Авіаційний експерт Валерій Романенко наголошував, що цей удар став рекордним з точки зору дальності ураження. 

Ввечері 28 липня президент України Володимир Зеленський опосередковано підтвердив цю інформацію.

"Хочу відзначити сьогодні наших воїнів, які забезпечують українську далекобійність. А саме – 9-й департамент ГУР: влучність на дистанції майже 1800 кілометрів від нашого кордону. Дійсно дуже вагомо! Дякую вам за це. Також дякую воїнам СБУ", – заявив він.

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