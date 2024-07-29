Російська промисловість, яка працює на війну проти України, є законною ціллю для наших військ, наголосили в Генштабі.

Сили оборони України завдали чергового удару по важливих об’єктах ворога на території РФ. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Зокрема, нещодавно уражено низку тягових електропідстанцій російських загарбників в Курській області. Наявна інформація про роботу в області систем ППО противника та вибухи в районах щонайменше чотирьох підстанцій. Як результат, фіксуються перебої з електропостачанням в Понировському, Курському та Солнцевському районах Курської області", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ураження обʼєктів здійснювали сили і засоби Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України (ЦСО "А" СБУ) у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

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"Російська промисловість, яка працює на війну проти України, є законною ціллю для наших військ. Вказані об’єкти, поміж іншим забезпечують функціонування залізниці РФ, що здійснює перевезення озброєння та військової техніки для підтримки своєї окупаційної армії", – додали в Генштабі.

Там також наголосили, що заходи з підриву воєнно-економічного потенціалу ворога продовжуватимуться до припинення загарбниками збройної агресії проти українського народу.

Удари по Росії: важливі новини

Днями дрони атакували російський аеродром "Оленья", розташований в Мурманській області країни-агресорки. Під час атаки було пошкоджено ворожий бомбардувальник Ту-22М3. Авіаційний експерт Валерій Романенко наголошував, що цей удар став рекордним з точки зору дальності ураження.

Ввечері 28 липня п резидент України Володимир Зеленський опосередковано підтвердив цю інформацію.

"Хочу відзначити сьогодні наших воїнів, які забезпечують українську далекобійність. А саме – 9-й департамент ГУР: влучність на дистанції майже 1800 кілометрів від нашого кордону. Дійсно дуже вагомо! Дякую вам за це. Також дякую воїнам СБУ", – заявив він.

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