Цей обʼєкт було уражено вночі 18 січня.

Внаслідок нещодавньої атаки дронів на нафтобазу у Тульській області Росії пошкоджено щонайменше одну ємність із паливно-мастильними матеріалами.

Про це пише "Радіо Свобода". Видання публікує свіжі супутникові знімки, на яких і зафіксовано наслідки удару дронів Головного управління розвідки Міноборони України в ніч проти 18 січня.

"Як видно на фото за 21 січня, внаслідок удару було пошкоджено принаймні одну ємність із пально-мастильними матеріалами комбінату "8 березня" Росрезерву в селі Делілове", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що про те, що внаслідок атаки спалахнула ємність із пально-мастильними матеріалами на одному з підприємств регіону, говорив і губернатор Тульської області РФ.

Атаки дронів по Росії

В ніч проти 21 січня Сили оборони України завдали ударів по низці важливих об'єктів росіян. За даними Генштабу ЗСУ, було уражено нафтобазу у Воронезькій області, авіазавод у Смоленську та командний пункту РФ на окупованій частині Донеччини.

Примітно, що нафтобазу "Ліскінська" у Воронезькій області РФ було уражено двічі за останні дні. Попередня атака відбулася в ніч проти 16 січня. Її здійснили підрозділи Сил спеціальних операцій у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

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