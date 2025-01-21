Уражено нафтобазу у Воронежі, авіазавод у Смоленську та командний пункту РФ на окупованій частині Донеччини.

Сили оборони України уразили низку важливих об'єктів окупантів, заявили у Генеральному штабі ЗСУ.

Так, вдруге за тиждень безпілотники Сил спеціальних операцій Збройних Сил України вдарили по нафтобазі "Ліскінська" у Воронезькій області РФ. Нова атака здійснена у ніч на 21 січня.

"В результаті удару, що завдано у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України, палають резервуари з пально-мастильними матеріалами, якими окупанти забезпечують російські війська. Підприємство належить одній з найбільших російській державних корпорацій "Роснєфть", - йдеться у повідомленні.

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Окрім того, Сили оборони, зокрема Сили безпілотних систем та Сили спецоперацій ЗСУ, уразили інфраструктуру АО "Смоленський авіаційний завод" у Смоленській області РФ, де модернізуються та виробляються і бойові літаки. Зафіксовано вибухи на території авіазаводу.

Також продовжується ураження пунктів управління російської окупаційної армії. Зокрема, завдано удару по командному пункту 29 загальновійськової армії рф у тимчасово окупованій Волновасі на Донеччині. Є інформація про вибухи та задимлення в районі цілі. Результати ударів уточнюються.

"Цілеспрямована та систематична бойова робота, з метою посилення ефекту від санкційного тиску, по важливих об’єктах російських загарбників триватиме до припинення збройної агресії РФ проти нашої країни", - наголосили у Генштабі.

Удари по РФ - деталі

Як повідомляв УНІАН, нафтобаза "Ліскінська" у Воронезькій області палала 5 днів тому в результаті атаки Сили оборони України. 16 січня її уразили щонайменше три БпЛА. Нафтобаза палала протягом наступних днів. Три дні тому повідомлялось, що росіяни не можуть загасити палаючі резервувари. Учора увечері в мережі з’явились повідомлення, що нафтобаза знову під ударом БпЛА.

Також вночі стало відомо про атаку по території Смоленської області. Писали, що там лунали гучні вибухи. Зазначалось, що під ударом дронів міг опинитися Смоленський авіаційний завод. За даними російських Telegram-каналів, на одному з підприємств міста виникла пожежа.

Учора, 19 січня, військовий експерт, колишній співробітник СБУ Іван Ступак, коментуючи нічну атаку України по авіазаводу в Казані, підкреслив, що в українських ударах по об’єктах противника вже вбачається системність.

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