У 53 регіонах Росії обмежили продаж бензину: ISW розкрив наслідки українських ударів

Також продаж бензину обмежений на всіх тимчасово окупованих територіях України.

Кампанія Сил оборони з атак на російську нафтову інфраструктуру посилює дефіцит бензину по всій Росії. Про це пишуть аналітики з Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті аналітиків зазначається, що вже 53 російські регіони та всі п'ять окупованих областей України запровадили обмеження на продаж бензину для приватних автомобілів. А в 11 регіонах, де не було запроваджено обмежень, заправні станції все одно відчувають дефіцит, зазначають аналітики. Зокрема у 18 регіонах та на всіх тимчасово окупованих територіях України продаж бензину обмежили до 50 літрів.

Повідомляється, що крім дефіциту бензину, українські удари також заважають РФ видобувати нафту. Зокрема у травні видобуток сирої нафти в Росії знизився до 8,7 млн барелів на день. Це на 5% порівняно з травнем 2025 року та на 10% нижче цільового показника на цей місяць.

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Водночас експорт російської сирої нафти зріс до 5,2 млн барелів на день у травні 2026 року. Це на 490 000 барелів на день більше, ніж у травні 2025 року. Відзначається, що удари Сил оборони змушують РФ пріоритезувати постачання нафтопродуктів на внутрішній ринок та максимізувати експорт сирої нафти.

Аналітики також звернули увагу на те, що 17 червня сплив термін зняття санкцій США щодо російської нафти та нафтопродуктів на суднах у морі. І Вашингтон не продовжив це звільнення від санкцій, що також посилить проблеми Росії з експортом.

"Українські війська значно збільшили частоту, дальність та інтенсивність своїх ударів по російській енергетичній інфраструктурі глибоко в російському тилу у 2026 році, що призводить до витрат на внутрішні постачання палива з Росії, експорт нафти та потужності з переробки", – підсумували аналітики.

Удари по РФ: важливі новини

Нагадаємо, в ніч на 18 червня Сили оборони повторно уразили Московський НПЗ. Президент Володимир Зеленський назвав ці удари справедливою відповіддю на російські атаки та вчергове закликав РФ до дипломатії.

В СБУ, коментуючи цю атаку, зазначили, що Московський НПЗ забезпечує значну частину ринку пального російської столиці. Також там наголосили, що повторні удари по цьому обʼєкту свідчать про те, що Сили оборони можуть системно вражати найважливіші стратегічні об'єкти ворога в самому серці РФ.

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