Ймовірність подальших ударів по всій території України залишається дуже високою.

Минулої доби російські окупанти завдали 39 ракетних, 39 авіаційних ударів по Україні. Також було скоєно 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, йдеться в ранковому зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

Крім цього, на ворог минулої доби здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів Сіверському та Слобожанському напрямках, понад 10 сіл і містечок на Куп’янському.

На Лиманському та Авдіївському напрямках окупанти били з авіації та артилерії, на Бахмутському – завдавали авіаційних ударів.

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"Ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається дуже високою", – акцентує Генштаб.

Обстріли України 19 травня - що треба знати

В ніч на 19 травня по всі території України було оголошено повітряну тривогу. Про звуки вибухів повідомляли у Кривому Розі, Київській, Чернігівській та Житомирській областях, згодом – в західних регіонах (на Львівщині, Волині та Рівненщини).

Вже відомо, що на Київщині РФ атакувала дронами-камікадзе, застосувавши тактику "кількох хвиль", усі виявлені повітряні цілі знищені силами і засобами нашої протиповітряної оборони

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