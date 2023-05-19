Це вже десята повітряна атака на Київ за 19 днів травня.

Вночі 19 травня 2023 року під час повітряної тривоги російські окупанти знову атакували Київ з повітря. Цього разу, за інформацією місцевої влади, ворог випустив іранські дрони-камікадзе "Shahed", усіх їх знищено на підльоті до столиці.

Як повідомляє прес-служба КМВА, РФ застосувала тактику "у кілька хвиль", з короткими інтервалами між атаками.

Такою тактикою росіяни намагаються виснажити столичну систему ППО і психологічно вплинути на цивільних, зауважують в адміністрації.

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"Усі виявлені повітряні цілі, які рухалися в напрямку Києва, були знищені силами і засобам нашої протиповітряної оборони. Ударів по Києву не допущено! Дякуємо захисникам неба за відмінну роботу!" - йдеться у повідомленні КМВА.

Це вже десята повітряна атака на Київ за 19 днів травня - з інтервалом між останніми - менше доби.

Атака на Київ 18 травня 2023 року - головне

Росія 18 травня вже вдев'яте з початку травня здійснила повітряну атаку на Київ.

Над столицею було збито всі ворожі цілі. Найбільші пошкодження зафіксовано в Дарницькому районі - там було загорянння на території гаражного кооперативу.

Атака на Київ була здійснена зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, Ту-160 з району Каспію крилатими ракетами типу Х-101/555. Після запуску ракет ворог задіяв над столицею свої розвідувальні БпЛА.

Загалом того дня силам ППО вдалось збити над Україною 29 з 30 крилатих ракет ворога.

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