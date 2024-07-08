Для цього потрібно атакувати військові ціла в оперативному і глибокому тилу РФ.

ЗСУ зможуть зірвати масштабні наступальні операції окупантів, якщо західні союзники України дозволять бити по військових об'єктах на території Росії.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни. Як приклад аналітики наводять удари ЗСУ наприкінці червня. Тоді, згідно з супутниковими знімками, українські військові успішно атакували командний пункт російського полку в Бєлгородській області, ймовірно, з іноземної зброї.

Розташування об'єкта біля лінії фронту та менш ніж за кілометр від кордону дозволяє припустити, що він мав значення у операціях росіян у Харківській області. При цьому останні супутникові знімки показують істотні пошкодження будівлі. На думку аналітиків Інституту, ЗСУ атакували пункт французькою високоточною бомбою Armement Air-Sol Modulaire Hammer.

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"Це підтверджує той факт, що Україна може зірвати російські наступальні операції, якщо країни Заходу продовжать скасовувати обмеження на використання ЗСУ своїх озброєнь для ударів по військових об'єктах в Росії. Україна повинна мати можливість використовувати надану Заходом зброю, зокрема ракети ATACMS, для нанесення ударів по російських військових цілях в оперативному тилу і глибокому тилу РФ, щоб суттєво підірвати ворожі операції в широкому масштабі", - підсумовують експерти.

Дозвіл на використання західної зброї по території РФ

Як писав УНІАН, понад 10 країн-партнерів України надали дозвіл на використання своєї зброї на території Росії. Серед них Канада, Німеччина, Фінляндія, Франція та США.

Defense News зазначає, що дозвіл Штатів на удари по території Росії змінив війну, але цього недостатньо.

Водночас самі американці додали, що дозволять Україні вражати російські позиції на більшій відстані, якщо окупаційна армія спробує розширити фронт.

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